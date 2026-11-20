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Quand : jeudi 26 novembre 2026. Heure : 13 h - 15 h GMT. Lieu : auditorium du CCIA, siège du Groupe de la Banque africaine de développement, Abidjan, Côte d'Ivoire, et en ligne Format : hybride (présentiel et en ligne) Langue : interprétation simultanée disponible en anglais et en français Inscription : Here

À propos du dialogue

Le Groupe de la Banque africaine de développement vous invite à un dialogue de haut niveau sur la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique, dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme, un mouvement mondial pour sensibiliser, mobiliser et agir afin de prévenir et d'éliminer la violence faite aux femmes et aux filles.

Pourquoi ce dialogue est important

Les violences basées sur le genre touchent la sécurité, la santé et les moyens de subsistance de millions de femmes et de filles en Afrique. Elles limitent leur accès à l'éducation, à l'emploi et à la vie économique et communautaire. Leurs conséquences dépassent les seules survivantes : elles affectent les familles, les institutions et l'avenir économique du continent.

Mettre fin à ces violences ne se résume pas à des engagements. Cela exige des investissements durables dans des approches qui préviennent les violences, protègent les survivantes, renforcent l'accès à la justice et garantissent la redevabilité des auteurs.

Les institutions de financement du développement ont un rôle clé à jouer, notamment à travers les projets qu'elles financent, les mesures de sauvegarde qu'elles mettent en place et leur soutien au renforcement des systèmes nationaux.

Quels sujets seront abordés ?

Le dialogue réunira des experts et des praticiens de la Banque africaine de développement, d'institutions homologues de financement du développement, d'agences gouvernementales, de la société civile et d'organisations d'accompagnement des survivantes de violences. Ensemble, ils examineront :

Quelles approches font leurs preuves dans la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre ?

Comment les institutions peuvent-elles mieux protéger les survivantes, renforcer l'accès à la justice et garantir la redevabilité ?

Comment les institutions de financement du développement peuvent-elles mieux identifier et gérer les risques de violences basées sur le genre dans les projets qu'elles soutiennent ?

Que faudra-t-il pour étendre les approches qui fonctionnent et faire en sorte que davantage de femmes et de filles en bénéficient ?

Les échanges porteront sur des leçons concrètes, des approches prometteuses et des pistes pour renforcer la réponse aux violences basées sur le genre dans toute l'Afrique.

Nos intervenants :

Annah Rutebuka Muja : chargée en chef des sauvegardes sociales, Bureau régional pour l'Afrique de l'Est, Banque africaine de développement

chargée en chef des sauvegardes sociales, Bureau régional pour l'Afrique de l'Est, Banque africaine de développement Félicité Kramoh : directrice des opérations, Commission d'accès à l'information d'intérêt public, Côte d'Ivoire ; cofondatrice du Centre Akwaba Mousso

directrice des opérations, Commission d'accès à l'information d'intérêt public, Côte d'Ivoire ; cofondatrice du Centre Akwaba Mousso Ferdinand Yali : planificateur en chef chargé des sauvegardes environnementales et sociales, Département des routes urbaines, ministère des Routes et des Autoroutes, Ghana

planificateur en chef chargé des sauvegardes environnementales et sociales, Département des routes urbaines, ministère des Routes et des Autoroutes, Ghana Georgette Zamblé : directrice-coordonnatrice, Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, Côte d'Ivoire

directrice-coordonnatrice, Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, Côte d'Ivoire Karine Kouassi Lou-Kouacou : économiste, Laboratoire d'innovation pour l'égalité des sexes en Afrique, Banque mondiale

économiste, Laboratoire d'innovation pour l'égalité des sexes en Afrique, Banque mondiale Laura Nyirinkindi : première vice-présidente, Fédération internationale des femmes juristes (FIDA)

Inscrivez-vous pour participer et rejoignez la conversation :

https://afdb.zoom.us/webinar/register/WN_r4CQbma2QUiomZaNedSqkw