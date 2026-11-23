Près de onze mois après son sacre à Rabat, le Sénégal retient son souffle. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit rendre sa décision dans le litige qui oppose la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la CAF et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Annoncée au plus tard le 30 novembre, la sentence est désormais imminente. Cette semaine, tous les regards seront tournés vers Lausanne, où se joue le sort du titre continental remporté par les Lions sur le terrain.

Tout s'est joué le 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le Sénégal avait battu le Maroc (1-0) au terme d'une finale tendue. Dans le temps additionnel, après le penalty accordé aux Lions de l'Atlas, des joueurs sénégalais et des membres du staff avaient quitté momentanément la pelouse pour protester. La rencontre avait toutefois repris. Édouard Mendy avait arrêté la tentative de Brahim Diaz, avant que Pape Gueye n'inscrive le but de la victoire en prolongation. Le match était allé à son terme et le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire.

Le 28 janvier, le Jury disciplinaire de la CAF avait prononcé plusieurs sanctions contre les deux fédérations et des acteurs de la finale, sans remettre en cause le résultat. Saisie par la FRMF, la juridiction d'appel de l'instance continentale a renversé cette décision le 17 mars. En application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, elle a déclaré le Sénégal forfait et homologué une victoire marocaine sur tapis vert (3-0).

Une décision fragilisée par la procédure

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La FSF a d'abord contesté les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. La présence de Moez Nasri, président de la Fédération tunisienne de football, au sein du Jury d'appel soulève une question d'impartialité. La délibération s'est également tenue sans l'ensemble des membres de l'instance. Son vice-président, Faustino Varela Monteiro, a exprimé une opinion dissidente, contestant l'interprétation retenue par la majorité. Ces éléments constituent des arguments importants dans le recours sénégalais.

Le 25 mars, la FSF a saisi le TAS pour obtenir l'annulation de la décision de la CAF et la reconnaissance de sa victoire. L'audience s'est tenue à huis clos le 8 octobre à Lausanne, devant Gérald Simon, Luigi Fumagalli et Ulrich Haas. Les parties ont présenté leurs arguments avant que les arbitres ne mettent l'affaire en délibéré.

Espérance-Wydad, un précédent qui éclaire sans se superposer

Le TAS a déjà eu à trancher un contentieux africain né d'une finale interrompue : celle de la Ligue des champions 2019 entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Le 31 juillet 2019, il avait annulé la décision du comité exécutif de la CAF d'ordonner de rejouer la rencontre, estimant cette instance incompétente. Le 18 septembre 2020, après un nouvel examen, il avait confirmé le forfait du Wydad, dont les joueurs avaient refusé de reprendre le match après son interruption à la 59e minute. L'Espérance avait ainsi conservé son titre.

La comparaison est instructive, même si les circonstances diffèrent. À Radès, le Wydad avait refusé de reprendre la partie. À Rabat, les Sénégalais étaient revenus sur la pelouse et la finale s'était poursuivie jusqu'à son terme. Cette différence factuelle est au coeur de la défense sénégalaise.

L'arbitre avait fait reprendre le match

L'argument marocain repose essentiellement sur le retrait des joueurs sénégalais. Mais le rapport de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala fait état d'une interruption momentanée, suivie d'une reprise. La loi 5 des Lois du jeu de l'IFAB confère à l'arbitre l'autorité pour diriger la rencontre, décider de la reprise du jeu et établir son rapport officiel. Dès lors, peut-on assimiler à un abandon définitif une interruption après laquelle le match a repris et s'est achevé ? C'est l'une des questions centrales soumises au TAS.

Dans son communiqué du 19 octobre, le tribunal avait annoncé qu'une sentence motivée serait rendue au plus tard à la fin du mois de novembre. L'échéance approche. À Abuja, le 21 novembre, lors de l'Assemblée générale de la CAF, Patrice Motsepe a assuré que l'instance respecterait la décision de la juridiction lausannoise. Un engagement d'autant plus attendu que le Jury d'appel de la CAF est directement à l'origine du déclassement du Sénégal.

Le verdict est donc attendu dans les prochains jours. Le TAS devrait faire connaître sa décision sur son site officiel, avant la date butoir du 30 novembre. Un moment important pour le football sénégalais, mais aussi très attendu à travers le continent. Le Sénégal ne réclame pas une faveur : il demande que soient examinées les irrégularités de procédure et la réalité des faits sur le terrain. À Lausanne de dire le droit et de déterminer si un titre remporté sur la pelouse peut être retiré sur la base d'une interruption que l'arbitre n'a pas qualifiée d'abandon.