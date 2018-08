Rwanda: Le 10ème anniversaire du Tour du Rwanda à l'honneur sur les écrans de CANAL+

La 10ème édition du tour du Rwanda, rendez-vous annuel des passionnés du cyclisme africain, se tiendra cette année du 5 au 12 août 2018. Canal+, partenaire de cette édition anniversaire, diffusera l’ensemble des étapes du tour sur sa chaine dédiée : A+ Sport.

– Canal+ réaffirme son engagement en faveur du sport de haut niveau en Afrique pour la 10ème édition du Tour du Rwanda, qui se tiendra du 5 au 12 août au Rwanda.

Au total, 17 équipes de cinq coureurs seront sur la ligne de départ à Kigali avant d’effectuer huit étapes à travers le Rwanda.

Remportée l’année dernière par le rwandais Areruya Joseph, cette édition rassemblera 16 équipes sur la ligne de départ.

Tout au long de la course, A+ SPORT diffusera un résumé quotidien des grands temps forts de chaque étape à 20H30 UTC. À l’issue des 8 jours de course, un compte-rendu final de la compétition d’une durée de 26 minutes sera diffusé le 12 août à 20H40 UTC

La course se déroulera en 8 étapes et traversera l’ensemble du pays :

Étape 1 : Rwamagana à Kigali (Dimanche 5 août)

Étape 2 : Kigali à Huye

Étape 3 : Huye à Musanze

Étape 4 : Musanze à Rubavu

Étape 5 : Karongi à Rubavu

Étape 6 : Rubavu à Kinigi Parc des volcans

Étape 7 : Kinigi Parc des volcans à Musanze

Étape 8 : Musanze à Kigali

« Le tour du Rwanda fête son 10ème anniversaire cette année. Un anniversaire symbolique qui est la preuve d’un travail constant des équipes et d’intérêt croissant du public. Canal+ est fier d’être partenaire de ce rendez-vous annuel et d’offrir de la visibilité à ce tour de haut niveau », déclare David Mignot, Directeur Général de Canal+ Afrique.

À propos de CANAL+ en Afrique

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de trois millions d’abonnés.

CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement décliné par région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne de sport en Afrique, en juillet 2017.

À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD EPIC et NOVELAS TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est actionnaire majoritaire d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

Le Groupe CANAL+ investit dans le cinéma africain et mène depuis une véritable politique ACTIVE de développement de la production audiovisuelle en Afrique : Achats, Pré-achats, Coproduction, Distribution de nouvelles productions. CANAL+ contribue également à la professionnalisation de talents africains dans différents pays d’Afrique francophone.

