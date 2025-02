« Le meilleur est AVENIR » - Une vision pour construire un futur durable

À l'aube de la dernière année de son plan stratégique DYNAMIQUE 2025, le Groupe BGFIBank dévoile sa nouvelle campagne institutionnelle : "Le meilleur est AVENIR". Plus qu'un slogan, cette vision incarne l'engagement du Groupe à bâtir un futur durable.

Investir dans l'avenir, une promesse pour l'Afrique

Depuis sa création, le Groupe BGFIBank s'est imposé comme un partenaire incontournable pour le développement économique et social au-delà des territoires où il est présent. Avec sa nouvelle signature « Le meilleur est AVENIR », le Groupe réaffirme son ambition de jouer un rôle déterminant dans la construction d'un futur durable et inclusif, tout en consolidant son leadership sur le marché financier africain et international.

« Avec « Le Meilleur est Avenir », nous adressons un message simple : chaque investissement, chaque action que nous menons aujourd'hui, contribue à bâtir un avenir meilleur pour nos parties prenantes, nos clients et nos communautés. C 'est une promesse d'excellence, d'innovation et de responsabilité », souligne Henri-Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe.

Soutenir la jeunesse et l'entreprenariat

Le Groupe BGFIBank s'affirme comme un acteur clé dans la transformation des défis actuels en opportunités pour un avenir durable.

Dans l'économie , grâce à son vaste réseau de filiales, le Groupe BGFIBank accompagne les porteurs de projets, les PME et les grands groupes, moteurs de la croissance locale. L'objectif : soutenir des initiatives structurantes et durables, à forte valeur ajoutée pour les territoires.

Dans l'éducation, à travers BBS et la Fondation BGFIBank, le Groupe BGFIBank, investit activement dans la formation et l'éducation, piliers du développement durable en Afrique.

Un accompagnement sur-mesure pour nos clients

Fidèle à sa philosophie de proximité, le Groupe BGFIBank place la satisfaction client au cœur de sa démarche. L'écoute et la co-construction de solutions adaptées permettent d'anticiper les besoins d'un environnement en constante mutation. La campagne « Le meilleur est AVENIR » souligne cette volonté d'offrir un accompagnement personnalisé et résolument tourné vers l'avenir.

« Le meilleur est AVENIR » : un message universel et inclusif

Cette campagne s ' adresse à l ' ensemble des parties prenantes du Groupe BGFIBank : collaborateurs, clients, investisseurs et partenaires. Elle incarne une vision partagée et un appel à l ' action collective, à l ' heure où le développement durable, la résilience économique et l ' innovation sociale sont plus que jamais des priorités mondiales.

En tant qu'acteur responsable et visionnaire, le Groupe BGFIBank invite tous les acteurs à faire partie de cette dynamique, en participant à la construction d'un avenir meilleur pour les générations présentes et futures.

Une transition stratégique vers une nouvelle vision d'entreprise

2025 marque l ' aboutissement du Plan Stratégique DYNAMIQUE 2025, qui a permis au Groupe BGFIBank d ' atteindre des résultats en forte hausse, tout en posant les bases d ' une nouvelle ère. Forte de ces réussites, le Groupe BGFIBank amorce une nouvelle phase de son développement axé sur l ' innovation, la durabilité et l ' impact positif.

À propos du Groupe BGFIBank

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l'ambition d'être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d'Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d'Esprit d'Équipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie.

Le Groupe BGFIBank enrichit sans cesse son offre en s'appuyant notamment sur l'expertise de ses partenaires, s'ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. Avec plus de 3000 collaborateurs présents dans douze pays qui accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, en République Centrafricaine, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Équatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.