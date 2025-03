Le groupe L'Archer annonce deux nominations stratégiques et l'ouverture d'un bureau de représentation à Paris

Le groupe L’Archer, leader sur les marchés financiers d’Afrique centrale, entame 2025 sous le signe de l’expansion et du renforcement de son organisation.

À la suite d’une année 2024 marquée par une importante croissance, le groupe dévoile deux nominations pour accompagner son développement et annonce également l’ouverture d’un bureau de représentation à Paris. Cette avancée marque une nouvelle étape dans la stratégie de L’Archer dont l’objectif est de devenir un leader financier régional et panafricain d’ici 2026.

Deux nouveaux dirigeants rejoignent la direction du groupe pour soutenir sa croissance et son développement.

Lénine M’BIYE rejoint le groupe L’Archer en tant que Directeur Général Adjoint chargé de l’Exploitation. Fort de plus de plus de 18 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications et des services financiers, il a occupé des fonctions de premier plan chez Airtel en RDC et au Congo où il était jusqu’en septembre 2024, Directeur Général de Mobile Commerce Congo (Airtel Money). Son expertise dans la structuration des opérations, le développement des marchés et l’optimisation des performances sera un atout clé pour le groupe.

Tom GATTEGNO est nommé Conseiller spécial du Président-directeur général, Directeur de la communication et du développement International. Il aura à sa charge la supervision des stratégies de communication et de croissance régionale et internationale du groupe. Son expertise dans l’accompagnement de grandes entreprises en Afrique apportera à L’Archer un atout dans ses ambitions panafricaines.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique d’expansion marquée par l’ouverture d’un bureau de représentation à Paris permettant de continuer de faire rayonner le groupe hors de la zone CEMAC et du continent Africain.

Un cap stratégique affirmé

“Ces nominations arrivent à un moment décisif de l’histoire du groupe. Après une année 2024 très dynamique, nous abordons 2025 avec de nouvelles ambitions : l’élargissement de nos activités et de notre couverture géographique. À travers ces deux promotions et cette arrivée, nous avons choisi les meilleures personnes pour nous permettre

d’accomplir nos objectifs” explique Gilles TCHAMBA, Président-Directeur général de L’Archer. Il poursuit « Leur expertise et leur vision, nous permettront de consolider la croissance du groupe et d’affirmer notre position d’acteur incontournable dans le paysage financier panafricain. »

"Je suis ravi de rejoindre L’Archer et de contribuer à son expansion. Mon engagement sera d’optimiser nos opérations pour soutenir la croissance et renforcer notre position en Afrique et au-delà", a déclaré Lénine M’BIYE, Directeur Général Adjoint Chargé de l’Exploitation.

À propos du groupe L’Archer

Le Groupe L'Archer, fondé en 2020 par Gilles TCHAMBA, est un acteur financier innovant et pionnier de l'inclusion financière en Afrique centrale. En l'espace de quatre ans, il a levé plus de 2 200 milliards de francs CFA pour soutenir les économies de la zone CEMAC, consolidant ainsi sa position de leader régional.

Le groupe propose des solutions de gestion d'actifs et des produits d'épargne adaptés aux secteurs formel et informel, contribuant à la transformation économique locale. Avec une équipe de 85 experts répartis entre Brazzaville, Pointe-Noire, Malabo et Paris, L'Archer soutient les projets structurants et la croissance économique, jouant un rôle clé dans le développement durable de la région.