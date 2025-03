Endeavour Mining poursuit son engagement pour la diversité et l'inclusion

Des actions menées pour améliorer la santé et le bien-être des collaboratrices sur sites et promouvoir le leadership féminin à travers le programme Women at Endeavour

Lancement de nouvelles initiatives pour renforcer la diversité et l’inclusion au sein du Groupe.

Endeavour se classe parmi les deux premières entreprises du FTSE 100 pour la représentation féminine dans le secteur extractif.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, placée sous le thème « Accélérer l’Action », Endeavour Mining réaffirme son engagement en faveur de la parité et l’inclusion à travers les progrès réalisés depuis le lancement en 2024 du programme Women at Endeavour. L'entreprise dévoile de nouvelles initiatives pour renforcer la mixité et le leadership féminin au sein de ses équipes.

Women at Endeavour : Une année de réalisations et de progrès

Lancé en 2024 après une concertation auprès de 500 collaboratrices, le programme Women at Endeavour repose sur deux piliers, Care et Empower.

Sous le pilier Care, l’entreprise a mis en place des initiatives pour améliorer la santé et le bien-être de ses collaboratrices, notamment sur ses sites d’opérations, notamment :

- Une politique de maternité améliorée avec un congé porté à 9 mois sur l’ensemble du Groupe.

- La distribution de kits de maternité et un suivi psychothérapeutique des femmes enceintes.

- La formation du personnel médical et l’installation d’appareils écho Doppler fœtal sur tous les sites de l’entreprise.

En 2024, plus de 160 collaboratrices ont bénéficié de ces dispositifs et 12 membres du personnel médical ont été formés par des gynécologues, assurant ainsi un suivi médical préventif pour les femmes enceintes, jusqu'à leur départ en congé maternité.

Dans le cadre du pilier Empower, Endeavour a organisé 12 conférences et webinaires sur le leadership transformationnel et l'égalité des genres, renforçant ainsi les compétences et le réseau de soutien des collaboratrices.

Pour David Dragone, Vice-président exécutif en charge des ressources humaines et de la communication : « Women at Endeavour est un programme conçu avec et pour nos collaboratrices à tous les niveaux de l’organisation. Nous sommes particulièrement fiers des progrès déjà réalisés et restons déterminés à promouvoir une organisation plus diverse, inclusive et où chacun se sente valorisé et accompagné. »

De nouvelles initiatives prévues pour 2025-2026

Dans sa volonté d’accélérer ses efforts en matière de diversité et d’inclusion, Endeavour déploiera plusieurs initiatives stratégiques à fort impact dès 2025 :

- La mise en place d’un congé paternité d’une semaine étendu à l’ensemble de la société et assorti de modalités adaptées pour soutenir les nouveaux pères.

- Le lancement d’un programme de leadership féminin visant à identifier et à développer des collaboratrices à haut potentiel, en leur offrant des formations et un accompagnement personnalisé. 15 femmes prometteuses ont déjà été sélectionnées pour cette initiative, ouvrant la voie à une plus grande représentation féminine dans les postes de direction.

- La création d’une « charte de mentorat » pour structurer l’encadrement et l’accompagnement des talents de demain au sein de l’entreprise.

- Le lancement d’un « prix de l’inclusion » visant à récompenser les initiatives les plus innovantes sur l’ensemble des sites et bureaux du Groupe.

L’engagement d’Endeavour Mining en faveur de la diversité reconnu

Publié en février 2025, le rapport 2025 FTSE Women Leaders Review , qui évalue la représentation féminine des entreprises côtées à la Bourse de Londres, souligne les progrès réalisés par Endeavour :

- L'entreprise a enregistré la plus forte avancée en matière de représentation des femmes à des postes de direction au sein du FTSE100.

- Elle figure à la deuxième place pour la représentation féminine dans le secteur des ressources extractives.

En 2024, la représentation des femmes au sein de l’effectif global d’Endeavour Mining a enregistré une progression d’un point, passant de 11 % à 12 %. Parmi elles, 34 % occupent des postes de direction, 30 % siègent au Comité exécutif et 44 % au Conseil d’administration.

