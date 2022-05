Afrique: Université Duke - Le président de la BAD reçoit un doctorat honorifique

L'université Duke a décerné des doctorats honorifiques à quatre lauréats lors de ses cérémonies de remise des diplômes 2022 qui se sont déroulées ce jour à Durham, en Caroline du Nord. Selon un communiqué de presse, le président de la Bad en fait partie

"Les lauréats sont Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement et ancien lauréat du prix mondial de l'alimentation ; Sylvia Acevedo, scientifique spécialiste des fusées, femme d'affaires et ancienne dirigeante d'une organisation à but non lucratif, qui siège actuellement au conseil d'administration de Qualcomm, un des leaders mondiaux des semi-conducteurs et de la technologie sans fil ; Patrick Brown, fondateur et " directeur visionnaire " d'Impossible Foods, l'un des plus grands producteurs de viande et de produits laitiers d'origine végétale ; et Tom Catena, directeur médical et seul chirurgien de l'hôpital Mother of Mercy, dans les monts Nouba, au centre du Soudan ", lit-on dans le document.

Selon la même source, M. Adesina a reçu un doctorat honorifique en lettres en reconnaissance de ses réalisations dans le domaine de l'agriculture en Afrique et des priorités de développement innovantes qu'il a conçues pour le continent, les " High 5 ", lancées peu après son élection au poste de président de la principale institution de financement du développement du continent.

Le conseil académique de l'université a recommandé à l'unanimité la distinction de M. Adesina

" Votre carrière a été exceptionnelle : vous avez lutté pour éradiquer la pauvreté et améliorer les conditions de vie en Afrique. Votre courage et votre engagement ont inspiré d'innombrables personnes dans le monde entier. Je suis convaincu que votre exemple inspirera également nos diplômés à poursuivre des carrières fondées sur des objectifs et des principes équivalents. ", a déclaré Vincent E. Price, le président de l'Université Duke à propos de M. Adesina. Ce dernier a déclaré qu'un profond sentiment d'humilité l'animait face à cette reconnaissance de l'université Duke.

" Se voir décerner un diplôme honorifique est toujours un privilège au-delà de toute mesure. Je considère cette distinction comme une récompense pour tous ceux qui travaillent sans relâche pour accélérer le développement de l'Afrique et faire en sorte que des millions d'Africains prospèrent et parviennent à réaliser leur plein potentiel. ", a confié le président de la Bad.

Fondée en 1838, l'université Duke est classée parmi les meilleures universités des États-Unis.