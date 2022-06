Afrique: Utilisateurs d'internet au Sénégal - 43% de pénétration en 2020

L'Afrique subsaharienne connaît la plus forte croissance de la pénétration de l'Internet dans le monde, passant de moins de 1 % en 2000 à 30 % en 2020. Entre 2019 et 2021, l'utilisation d'Internet en Afrique a bondi de 23 %, nous renseigne la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Cmdt).

L'Internet Society et sa branche au Sénégal, en partenariat avec le Ministère des communications, des télécommunications, des postes et de l'économie numérique (Mctpen) et l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), ont organisé la réunion inaugurale multipartite sur le renforcement de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) au Sénégal. Il en ressort que " le taux d'utilisateurs d'Internet est passé de moins de 10 % en 2010 à 43 % de la population en 2020 ", nous apprend le communiqué de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Cmdt) reçu qui se tient du 6 au 16 juin à Kigali, (Rwanda).

Organisée par l'Union internationale des télécommunications et tenue tous les quatre ans, la conférence réunit des représentants des gouvernements du monde entier afin de déterminer les thèmes, les programmes et les priorités du développement des télécommunications dans le monde pour les quatre années à venir.

Malgré cette croissance remarquable, souligne la source " la couverture de l'Internet reste insuffisante : plus de 840 millions de personnes n'ont pas accès à une connexion fiable et abordable ".

En Afrique, l'internet Society a contribué à la création de réseaux communautaires en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Kenya, au Nigéria, en Namibie, au Maroc, au Sénégal et en Éthiopie. Grâce aux réseaux communautaires et à la formation à la culture numérique l'Isoc s'efforce de promouvoir le développement de l'Internet pour créer un espace en ligne sûr où les filles et les femmes peuvent accéder à des informations fiables et à des services utiles et nouer des liens avec des modèles.

Ces ateliers ont stimulé le développement et l'amélioration des connaissances, des compétences et de la collaboration au sein de la communauté Internet au Sénégal. Au moment où l'Internet Society (Isoc) célèbre son 30ème anniversaire en tant qu'organisation mondiale à but non lucratif défendant le principe d'un Internet ouvert et connecté au monde entier, l'organisation appelle à intensifier les efforts pour favoriser le développement de l'internet dans toute la région africaine.

Au cours de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Cmdt) 2022 qui se déroule à Kigali, au Rwanda, sur le thème " Connecter les personnes non connectées pour un développement durable ", Dawit Bekele, vice-président régional de l'Internet Society pour l'Afrique, a salué les progrès réalisés par les parties prenantes dans l'élargissement de l'accès à travers le continent, tout en incitant à renforcer les efforts de collaboration pour combler la fracture numérique.

À la Cmdt, l'organisation s'engagera à promouvoir 100 solutions complémentaires pour connecter les personnes non connectées et à former 10 000 personnes à la construction et à la maintenance d'infrastructures Internet d'ici 2025, dans le cadre de la coalition numérique Partner2Connect, une initiative menée par l'Union internationale des télécommunications (UIT) qui a pour but de favoriser un niveau élevé de connectivité et de transformation numérique dans les communautés les moins bien connectées du monde entier.