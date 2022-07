Afrique: [CAN 2022] - Astou Ngom (Sénégal) - " On n'a pas eu de chance ce soir "

interview

Astou Ngom est revenue sur la défaite de son équipe ce soir contre le Maroc. Selon la joueuse sénégalaise son équipe a manqué de chance.

ATS- Journaliste : Vous avez enregistré votre première défaite dans cette compétition, quelle leçon en tirer?

Astou Ngom : Ouais mais c'est ça le sport. On a tout fait, on a tout donné. Mais à la fin on a perdu, on va se préparer pour les quarts de finale. C'est ça l'essentiel.

ATS-Journaliste : Pour ce match qu'est-ce qui n'a pas marché?

Astou Ngom : Nous, on a tout donné, tout, on a tout fait aussi. On a tout donné, mais on l'a, on a pas réussi. On n'a pas eu de chance, on n'a pas réussi pour marquer, mais on a tout donné.

ATS-Journaliste : Quel est votre objectifs

Astou Ngom : L'objectif c'est claire, c'est d'aller en finale, prendre la Coupe. On est confiants on va le faire.

ATS- Journaliste : Quelles sont les leçons que vous tirez de cette première défaite qui pourraient vous aider pour les quarts de finales?

Astou Ngom : On est prêtes, on va juste revenir sur les 2 premiers matchs qu'on a joué, et celui de ce soir aussi. On a fait un bon match et même aujourd'hui mais avec le coach on va tout rassembler et voire de qu'il nous faut pour aller en quart de finales et ensuite nous qualifier en demi-finale et aussi à la Coupe du Monde.

ATS-Journaliste : Le coach a parlé du penalty qui ne vous a pas été attribué?

Astou Ngom : Je ne peux rien dire sur ce penalty, même moi je n'ai pas compris j'ai rien vu, j'ai pas vu de faute, j'ai rien vu. Franchement honnêtement j'ai rien vu. On avait un penalty mais elle n'a pas sifflé. Elle siffle des faute pour le Maroc et nous elle nous donne les cartons.

A Rabat pour Africatopsports