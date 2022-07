Afrique: [CAN 2022] - Mame Moussa Cissé (coach Sénégal) - " Demain il faudra montrer un autre visage, et bien terminer cette compétition "

interview

Le Sénégal veut finir en beauté. En conférence de presse de vielle de match, le sélectionneur des Lionnes de la Teranga Mame Moussa Cissé et la gardienne, Ndeye Meissa Diaw affirment qu'ils veulent remporter leur dernier match de la CAN féminine face à la Tunisie, et espérer se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde.

ATS-Journaliste : Coach, dites-nous comment préparez-vous votre match de demain contre la Tunisie?

Mame Moussa Cissé : On est prêt, on revient d'une défaite difficile. C'est un match très important qui pouvait nous qualifier en demi-finale et qui pouvait nous amener en Coupe du monde. Quand vous êtes compétiteur et que vous ratez ces genres de compétitions ça fait toujours très mal, mais on a encore une chance pour nous rattraper par rapport à ce match qui vient dimanche. Nous avons su trouver les mots pour remobiliser notre équipe.

Ce n'était pas facile parce que la déception était trop grande, surtout qu'avec ce match, les filles ont vu qu'il y avait une possibilité de faire de grandes choses, y avait vraiment de la place pour passer. Nous avons maitriser ce match contre la Zambie, nous avons mené au score et des erreurs de concentrations, des erreurs techniques, des erreurs de jeunesse, nous éloignent de ce mondial dans le premier jet. On a perdu au tirs au but parce qu'on a manqué de chance, mais ça aussi la haute compétition. C'est ce genre de défaite dure qu'elle soit qui forge le mental d'une équipe qui vous permette de grandir dans une compétition.

Je ne le dis pas pour me dédouaner, je voudrais rappeler à la face du monde que nous avons une équipe très jeune qui vient de retrouver la compétition dix ans après une équipe en reconstruction. Qu'on soit arrivé dans cette phase là c'est une bonne chose, qu'on tombe dans ce niveau, ça fait très mal pour les jeunes joueuses, mais aujourd'hui au-delà de la déception, j'ai beaucoup d'espoir dans cette équipe parce que forcement devant de telles situations, elles doivent être fortes pour se remobiliser pour revenir, et c'est là où on verra la grandeur de l'équipe sénégalaise.

Demain il faudra montrer un autre visage, demain il faudra bien terminer cette compétition pour partir avec une note positive, mais demain, il faudra qu'on recolle avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. On en a parlé et elles sont prêtes à faire le match référence demain pour reproduire le match contre la Zambie et s'il le faut élever leur niveau pour pouvoir battre cette équipe de la Tunisie.

Voilà le sentiment que j'ai aujourd'hui, je pense que demain on va assister à un beau match. Je dis à tous les supporters sénégalais qui étaient venus l'autre fois de revenir nous pousser. Je demande au peuple sénégalais de croire en cette équipe là. Il y a du potentiel il y a de l'avenir et il faudra qu'on y travaille. On est proche des grandes équipes maintenant, comme le Nigéria, le Cameroun, l'Afrique du Sud ou la Zambie etc...

Ndeye Meissa Diaw : Par rapport au match comme l'a dit le coach on avait manqué juste de la chance. Demain on fera de notre mieux pour se qualifier à la coupe du monde.

ATS-Journaliste : Ndeye est-ce que ça était difficile psychologiquement de se remobiliser parce que vous aviez juste à gagner un match pour aller à la Coupe du monde et là vous passer par un très long processus, il faut battre la Tunisie et aller jouer les barrages? Coach est-ce que vous ne regrettez pas que l'Afrique n'aie pas directement 6 représentants à la Coupe du Monde?

Ndeye Meissa Diaw : Oui c'est difficile comme on a gagné nos deux premiers matches, on a perdu la première place suite à notre défaite face au Maroc on va faire notre mieux demain pour se qualifier.

Mame Moussa Cissé : Parfaitement, aujourd'hui si on avait six places on serait parti. Mais comme je le dis souvent je ne suis pas une personne qui s'acharne sur son sort. Il faut prendre les choses qui sont là et de travailler pour y aller. C'est à nous de faire ce match pour aller à la Coupe du Monde. On a raté la qualification et demain on a la chance de rectifier cette erreur là et de recoller au peloton. Cela va être très difficile, un autre processus, mais je pense que ce que les filles ont vu sur ce tournoi, elles ont senti qu'il y avait de la place pour créer quelques choses de possible.

Elles ont ce potentiel et à travers la gorge, il y a un sentiment d'inachevé. Il faudra essayer de traduire tout cela en ondes positives, essayer de se remettre d'appoint et de se remobiliser et de continuer notre marche. Tout cela participe au processus de reconstruction du football féminin sénégalais et au processus de marche de notre équipe vers le succès. Je pense que cette équipe a des ambitions et aura des ambitions dans le futur et on va y travailler petit à petit Et ce sont ces genres de défaites qui peuvent vous ouvrir les portes pour demain.

ATS-Journaliste : Ndeye vous avez affronté la Tunisie juste avant de venir à cette CAN, quelles sont leçons que vous avez retenues de cette confrontation qui pourraient vous servir lors du match de demain?

Ndeye Meissa Diaw : C'est vrai qu'on a affronté la Tunisie avant de venir à la CAN. Elles nous connaissent et nous pareille. On essayera de mettre toutes les chances de notre côté pour les battre demain.

Mame Moussa Cissé : On avait joué un match amical très important avec la Tunisie avant de venir à la CAN. Notre match amical avec elles nous a permis de régler pas mal de choses dans notre jeu. On les a suivies à la CAN. Aujourd'hui c'est une équipe qui perd à ce stade de la compétition. C'est sûr qu'elle voudra avoir beaucoup de choses à mettre en place. Mais nous on connait cette équipe avec beaucoup de mouvements, beaucoup de technicité et beaucoup de décrochage. Mais nous savons où elles ont des problèmes et nous allons mettre le pied là dessus.

Cette équipe tunisienne a ses forces et ses faiblesses mais nous allons jouer sur nos points forts. Demain nous avons envie de faire un match plein. Je le rappelle, je ne focalise pas trop sur le résultat un score c'est une résultante on peut bien jouer et perdre. La preuve, le dernier match des Lionnes du Sénégal est le meilleur match que j'ai vu avec cette équipe nationale du Sénégal depuis 2013.

Je suis depuis cette date donc je peux en parler. C'est le match le plus abouti et c'est le match qu'on perd. Moi je voudrai qu'on reste dans le contenu, qu'on reste dans ce que l'on nous a vu faire. On va rectifier les erreurs par rapport à ce match là, mais on va essayer de reproduire le même jeu, la même intensité, le même engagement et la même envie de gagner. Si on le fait j'en suis sûr qu'on va s'en sortir demain.

ATS-Journaliste : Est-ce que vous travaillez sur des aspects tels que les balles arrêtées et les tirs au but parce que c'est important pour aller à la Coupe du monde?

Mame Moussa Cissé : On a fait une séance sur les balles arrêtées avant le match contre la Zambie. On fait une séance hier sur les balles arrêtées. Nous avons de bonnes tireuses, nous savons aussi que nous avons des joueuses capables de marquer. On a marqué deux buts sur penalty dans cette CAN. Le premier a été marqué par Ndeye Awa Diakhaté, le deuxième par Korka Fall. Ce sont les deux qui ratent les penalty lors de ces tirs au but.

Ce ne veut pas dire qu'elles ne savent pas tirer, mais après c'est une épreuve aléatoire c'est un geste technique elles l'on raté. C'est ça le football. Je ne voudrais pas que l'on remette cela sur les joueuses. Elles l'ont essayé quelque part elles ont réussi, mais quelque part, elles n'ont pas réussi. Cela arrive aux grands joueurs aussi. On a manqué de chance sur ce match là. Elles ont raté quelques choses qu'elles savent faire. Hier elles ont tiré à l'entraînement et elles ont montré qu'elles savent marquer.

Si nous avons un penalty dans le match c'est Ndeye Awa Diakhaté qui est désignée qui tire, si elle n'est pas là c'est Korka Fall. Et ce sont les deux qui ratent. Cela veut dire que nos deux meilleures tireuses ont raté ce jour là. Il était écrit qu'on ne devait pas passer cette barre là et on l'accepte. Maintenant sans être fataliste, nous allons tirer les enseignements de ça et nous allons travailler pour que ces détails là, qu'on puissent les exploiter dans le haut niveau.

Aujourd'hui si notre gardienne ne faisait pas une faute de main sur ce match là, on peut dire qu'on ne peut pas prendre ce but sur ce match là. Alors que face au Burkina Faso, c'est elle qui était nommée la " femme du match ". Je ne vais pas accabler mes joueuses et veux pas qu'elles soient accablées. Chacune d'elles a donner son meilleur. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant il faut qu'on se concentre sur le haut niveau et c'est ça qui va leur permettre d'avoir de l'expérience sur le haut niveau.

C'est ça le football entre un poteau entrant et un portant sortant un match se joue. Le cours d'un match se joue sur ça, se sont des détails. Il faudrait qu'elles apprennent qu'on peut dominer un match, mais il joue sur des détails. Je pense que c'est ça qu'elles vont apprendre de cette élimination.

Au delà du résultat et de cette élimination, l'expérience humaine qu'on a avec les joueuses aujourd'hui nous avons en faire au delà du football des femmes qui restent des femmes. Cette joueuse qui là à coté de moi ce soir, a continué ses études aujourd'hui elles est professeure d'éducation physique et elle est mariée. Cela veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il faut qu'on fasse la promotion de cela.

Beaucoup de parents au Sénégal ont de voir leurs filles aller jouer au football. On préfère le handball, le basketball, ou autre chose, mais aujourd'hui le football est aussi valorisant, aujourd'hui ces filles ont écrit une page pour le football sénégalais. Elles méritent le respect. On veut que dans le terrain elles se battent comme de grandes sportives, mais une fois hors des terrains qu'elles soient de véritables femmes respectées. C'est ce que je plaide. Le football féminin c'est ça, promouvoir la femme dans toute sa féminité. Merci à l'Afrique pour cette expérience