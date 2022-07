Sénégal: Marché africain des casques intelligents - Livall et BridgAfrica unissent leurs forces

L'entreprise Livall annonce avoir porté son choix sur l'entreprise BridgAfrica pour l'aider à adresser et conquérir le marché africain des casques.

Selon un communiqué de presse, ce choix permettra à Livall d'étendre son expertise et ses offres en tant qu'un leader mondial de la fabrication de casques intelligents en faveur des populations africaines afin de leur garantir une mobilité plus sûre. "Avec ce choix stratégique, désormais, BridgAfrica servira de pont, de point de relais entre toutes les entreprises, tous les distributeurs, tous les gouvernements et institutions, tous les clubs sportifs et associations sportives basés en Afrique qui désirent s'équiper avec les casques intelligents Livall ", informe la même source.

BridgAfrica bénéficie de l'expertise conseil nécessaire pour assurer avec tact et diligence cette mission. BridgAfrica est reconnue dans le secteur du conseil pour la qualité de ses actions d'intermédiation en Afrique. "Nous sommes très heureux de travailler avec BridgAfrica ", a affirmé Sanchit Mittal, directeur Nouvelle-Zélande, Australie et Moyen Orient de Livall. "Notre collaboration avec BridgAfrica nous permettra d'amorcer un développement considérable pour notre entreprise ", ajoute -il.

"Livall est un partenaire de choix et ce partenariat traduit bien notre désir de collaborer avec les entreprises qui partagent notre vision relative au binôme sécurité/mobilité en Afrique. Nous consacrons notre engagement à servir avec tact et efficacité toutes les parties prenantes du continent intéressées par les casques intelligents de la marque Livall ", a précisé Jean Jacques Gossan, managing partner de BridgAfrica.

Livall est une marque internationale de casques connectés créés et élaborés pour votre sécurité. Livall se concentre et dirige la recherche sur les accessoires de conduite intelligents et la création d'une communauté en ligne via une application téléphonique. A l'aide d'une application entièrement gratuite, LIVALL vous permet de connecter votre smartphone et de bénéficier d'une expérience rare lors de vos déplacements.

BridgAfrica est l'un des rares cabinets de conseil de haut niveau en Afrique à se concentrer sur le conseil, la stratégie et les réformes. BridgAfrica aide ses clients à améliorer leur efficacité en portant un regard neuf sur tous les défis complexes et urgents auxquels ils sont confrontés en Afrique.