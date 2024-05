Mémorandums d'entente entre la Banque Mondiale et le Forum Des Inspections Générales d'État d'Afrique

L'Inspecteur Général de l'État de la République de Djibouti et Secrétaire Exécutif du Forum des Inspections Générales d'État d'Afrique, Mr HASSAN ISSA SULTAN a signé deux protocoles d'accord avec le Vice-Président Intégrité de la Banque Mondiale, Mr MOUHAMADOU DIAGNE ce mardi 14 mai 2024 dans une cérémonie par vidéoconférence.

Le premier protocole d'entente porte sur un partenariat technique entre l'Inspection Générale de l'Etat de la République de Djibouti et la Vice Présidence Intégrité de la Banque Mondiale. Le second protocole organise un partenariat similaire avec le Forum des Inspections Générales d'État (FIGE), fédération continentale des organismes d'Inspections et de lutte contre la corruption et les fraudes.

La Vice-Présidence intégrité de la Banque Mondiale est un organe indépendant chargé des activités d'enquêtes sur les allégations de fraude et de corruption et autres activités illégales concernant les projets et activités financés par le Groupe de la Banque mondiale, ses fournisseurs et son personnel, ainsi que la gestion des risques et la mise en œuvre des pratiques optimales en matière de prévention de la fraude et de la corruption. Il est placé sous l'autorité directe du président du Groupe de la Banque mondiale.

Les protocoles conclus par l'IGE de Djibouti et le FIGE mettent en place une plateforme de collaboration étroite destinés à la prévention, la lutte contre la corruption et les fraudes dans les projets de développement financés par la Banque Mondiale.

La Banque Mondiale est l'un des principaux bailleurs de l'aide au développement. Il est essentiel que les fonds destinés aux projets soient consacrés exclusivement aux objectifs assignés. La mission des institutions membres du FIGE est de s'assurer de la bonne utilisation de ces ressources. C'est donc tout naturellement que les institutions membres du FIGE s'engagent à appuyer la Vice-Présidence Intégrité de la Banque Mondiale dans ses travaux de contrôle.

La coopération et la collaboration entre les parties concernées par ces accords administratifs prévoient entre autres, l'organisation conjointe d'activités de renforcement de capacités humaines ainsi que des activités dédiées et à la sensibilisation sur les questions d'intégrité, d'impartialité et de probité, de la lutte contre la corruption ainsi que la promotion et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans l'exercice de leurs missions respectives.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, Hassan Issa Sultan, Inspecteur General de l'État de la République de Djibouti et Secrétaire exécutif du FIGE a souligné la pleine mobilisation des institutions membres : « À travers ces mémorandums d'entente nous démontrons la volonté de nos institutions et de nos pays de nous assurer de la bonne utilisation de ces ressources externes. De notre pleine mobilisation dans la lutte contre la corruption et les fraudes dans les projets de développement »

À PROPOS

L'Inspection Générale de l'Etat de la République de Djibouti (IGE) est une institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif chargée d'une mission générale et permanente de contrôle et d'audit, d'enquête, de surveillance, d'étude et de conseil attachée au Président de la République.

Le Forum des Inspections Générales d'Etat et institutions assimilées (FIGE) est une organisation panafricaine, dont le siège est installé à Djibouti et qui compte actuellement 27 institutions membres issues de 21 pays Africains. Elle est une plateforme de partage des bonnes pratiques en matière de contrôle, d'audit et d'investigations et de lutte contre la corruption ainsi qu'un incubateur d'idées novatrices et de partage d'expérience entre praticiens de l'audit du secteur public, de la bonne gouvernance et de la transparence financière.