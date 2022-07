Afrique: Biden annonce un sommet USA-Afrique mi-décembre prochain à Washington

Le président américain Joe Biden a annoncé, mercredi, qu'il accueillera un sommet USA-Afrique à Washington du 13 au 15 décembre prochain.

Dans un communiqué, M. Biden a indiqué que ce sommet entend "mettre en avant l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et souligner l'importance des relations américano-africaines et d'une coopération accrue sur les priorités mondiales partagées".

L'évènement se veut aussi l'occasion de "mieux favoriser un nouvel engagement économique, renforcer l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits de l'homme", a-t-il relevé.

Parmi les objectifs affichés figurent aussi, a ajouté le président américain, d'atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 et des futures pandémies, renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, favoriser la paix et la sécurité, répondre à la crise climatique et raffermir les liens avec la diaspora.

"Je me réjouis de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora aux Etats-Unis et le secteur privé pour continuer à renforcer notre vision commune de l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique", a encore indiqué le locataire de la Maison Blanche.