Afrique: CAN 2022 Féminine - Maroc - Afrique du Sud, la finale en direct

Le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations féminine de football (CAN 2022), et l'Afrique du Sud, s'affrontent en finale de la CAN 2022 ce samedi 23 juillet à Rabat. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr à partir de 20h TU (21h au Maroc, 22h en France).

Quelle équipe succèdera à celle du Nigeria au palmarès de la Coupe d'Afrique des nations féminine de football ? Celle d'Afrique du Sud, qui avait échoué face aux Nigérianes en finale de la dernière édition ? Ou celle du Maroc, dont le pays organise cette CAN 2022 ? Marocaines et Sud-Africaines s'affrontent ce samedi 23 juillet à Rabat, à partir de 20h TU (21h heure marocaine et 22h heure française). Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr.

Si le direct ne s'affiche pas, cliquez ici.

