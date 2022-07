Afrique: Le pays appelle à l'unification des efforts pour l'intégration numérique de l'Afrique

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki, a appelé, lundi à Alger à l'ouverture des travaux de la 6e Conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications (UAT), les pays africains à "unir leurs efforts" afin de soutenir les stratégies d'inclusion numérique du continent.

"Cette 6e session nous offre, en tant que membres de l'Union, une occasion unique d'unir nos efforts et notre coordination à ce que nous aspirons, nous Africains, en termes de visions et de propositions combinées et unifiées, pour défendre les intérêts et les enjeux de notre continent à l'échelle internationale", a indiqué le ministre qui présidait la conférence.

Il s'agit du "seul moyen de répondre au mieux aux aspirations de nos peuples à bénéficier des multiples avantages des technologies de l'information et de la communication, et de soutenir les stratégies d'inclusion numérique et d'intégration dans la société de l'information et l'économie du savoir dirigées par nos gouvernements", a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'"en accueillant les travaux de cette session, l'Algérie souhaite offrir une plateforme interactive où peuvent se rencontrer les dirigeants africains dans le secteur des télécommunications représentant les Etats membres de l'Union et ceux impliqués dans la dynamique de la transformation numérique en général".

Il s'agit également "du modèle de développement du secteur des télécommunications qui doit être destiné au service du citoyen africain et à l'amélioration de ses conditions de vie (éducation, formation, couverture sanitaire, environnement, transport, transactions administratives, ou en termes de culture et de divertissement...etc)", a-t-il poursuivi.

"Ce modèle doit reposer sur l'égalité d'accès aux avantages des TIC, l'établissement de l'équilibre, la réduction des écarts et le comblement de la fracture numérique entre les régions à forte densité de population et d'activités économiques et les zones éloignées qui nécessitent une attention particulière de nos politiques", a-t-il ajouté.

Le ministre a affirmé, par ailleurs, que "l'Algérie est l'un des pays ayant bénéficié des capacités en termes d'infrastructures et d'expertises fructueuses dans le domaine des technologies modernes".

"L'Algérie est fermement convaincue que sa prospérité et celle de l'Afrique vont de pair, c'est pour cela qu'elle est prête à appuyer et soutenir toute initiative dans l'intérêt de nos amis et frères africains", a-t-il dit.

Les travaux de la 6e session de la Conférence des plénipotentiaires de l'UAT, au niveau des ministres africains chargés du secteur, ont débuté lundi à Alger.