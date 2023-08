Sénégal: Notation - GCR rehausse la note de Sonatel de 'AA(WU)' à 'AAA(WU)'.

Pour sa notation d'août 2023, GCR a rehaussé la note d'émetteur de long terme de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal SA (SONATEL) de 'AA(WU)' à 'AAA(WU)', la note maximale sur son échelle régionale, a annoncé la direction de cette agence de notation qui a son siège à Dakar.

En outre, la note d'émetteur de court terme attribuée est de 'A1+(WU)'. De même, GCR a rehaussé la note de l'emprunt obligataire senior non sécurisé de 'AA(wu)' à 'AAA(wu)'. Quant à la perspective attachée à ces notations, elle est stable.

«Le rehaussement de la notation de la SONATEL repose sur sa capacité à générer des revenus importants et en croissance et à maintenir élevés ses revenus et ses marges ainsi que sur le renforcement de sa position de liquidité, avec une augmentation du taux de couverture de ses emplois à court terme par ses sources de liquidités très robustes, soutenues par d'importants flux de trésorerie générés par son activité», avance GCR. Cette agence ajoute que le profil d'affaires de la société, qui représente une force pour sa notation, est soutenue par son leadership sur le marché des télécommunications du Sénégal et dans ses autres pays de présence (Mali, en Guinée Bissau, Guinée Conakry et Sierra Léone). «Cette diversification géographique réussie lui permet de capturer de la croissance en-dehors de son marché d'origine, de réduire son exposition au risque-pays et de réaliser des économies d'échelle» note encore GCR.

%

Cependant, GCR considère comme une faiblesse l'environnement opérationnel instable qui caractérise plusieurs pays où l'opérateur est présent, conséquence du contexte politique et/ou sécuritaire incertain dans ces pays, mais estime que cela ne représente pas une contrainte pour sa notation.

GCR justifie la perspective stable attachée à la notation de la SONATEL par l'enracinement profond du Groupe dans ses cinq marchés domestiques qui supporte une profitabilité solide et un bilan robuste en dépit des incertitudes liées au contexte socio-économique et politique de la sous-région. En outre, le groupe SONATEL présente un modèle de gestion et de gouvernance qui tend à minimiser les risques de chocs endogènes.

Selon l'équipe de notation de GCR, une détérioration de la notation de SONATEL serait la conséquence d'une dégradation significative de son profil financier, en l'occurrence une baisse significative de ses revenus et de ses marges détériorant ainsi les ratios de couverture de l'endettement et la liquidité, d'une compression des marges à même d'affaiblir la capacité d'autofinancement et donc la propension du Groupe à déployer les investissements nécessaires au maintien de sa position concurrentielle en taille et en qualité ou d'une politique d'endettement que GCR jugerait excessive au regard d'une notation dans la catégorie AAA(wu).