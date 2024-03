Le Président Ouattara poursuit la réconciliation nationale

Avec la grâce présidentielle accordée à 51 prisonniers, Alassane Ouattara continue de faire des gestes en faveur de la concorde et la réconciliation nationale. Engagée il y a plus de dix ans, cette politique continue de porter ses fruits au sein de toute la société ivoirienne, à travers le renforcement durable de l'unité, la paix et le développement économique de la Côte d’Ivoire.

C'est une nouvelle étape majeure vers la réconciliation nationale. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a accordé la grâce présidentielle à 51 personnes le mois dernier, incluant des figures militaires et civiles proches des leaders Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Ces derniers avaient été condamnés pour des crimes présumés liés aux crises post-électorales de 2010-2011 et pour atteinte à la sûreté de l'État. Le Conseil national de sécurité (CNS) a annoncé que cette mesure s'inscrivait dans la volonté du président de consolider résolument la paix en Côte d'Ivoire. Parmi les personnes graciées figurent notamment le général Dogbo Blé Brunot et Koné Kamarate Souleymane, ancien chef du protocole de Guillaume Soro.

Cette annonce a immédiatement suscité des réactions positives au sein de la scène politique ivoirienne. Pascal Affi N'Guessan, ancien Premier ministre et président du Front populaire ivoirien, a salué “un grand pas dans la consolidation de la cohésion nationale ”. Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, a exprimé sa gratitude sur X, remerciant le président pour sa clémence.

Cette décision de grâce présidentielle s'ajoute à une série d'initiatives prises ces dernières années par le Président Ouattara dans le cadre de son engagement à réunir les Ivoiriens et à promouvoir la paix et la stabilité dans le pays. “J’ai appelé le président Ouattara pour lui dire merci” , a fait savoir Laurent Gbagbo à ses camarades du PPA-CI, lors d’une rencontre du parti le 9 mars dernier.

Pour mémoire, en août 2022, Alassane Ouattara avait déjà signé un décret accordant la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et avait également autorisé le dégel de ses comptes et le paiement de ses arriérés de rentes viagères. En plus de la grâce accordée à l'ancien pensionnaire de la CPI, Ouattara avait également signé un décret pour la libération conditionnelle de deux autres figures importantes : le vice-amiral Vagba Faussignaux et le commandant Jean-Noël Abéhi, tous deux condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. En novembre 2022, Charles Blé Goudé, également proche de Laurent Gbagbo, est rentré en Côte d’Ivoire, après avoir reçu l’autorisation des autorités ivoiriennes de renouveler son passeport. Un mois plus tard, Alassane Ouattara annonçait la grâce présidentielle pour environ 8000 détenus, dont 2000 condamnés pour des infractions mineures et une remise de peine pour environ 6000 autres dont le reste de la peine à purger était inférieur ou égal à trois ans. En 2021, plus de 3000 détenus avaient déjà été remis en liberté.

Ces actions s'inscrivent dans la continuité du programme 'Côte d’Ivoire solidaire', du dialogue instauré avec les membres de l'opposition, du retour de Laurent Gbagbo et de la nomination de représentants de l'opposition à des postes clés, avec pour objectif, le développement économique de la Côte d'Ivoire et son rayonnement international. Selon la Banque Mondiale, le pays est devenu depuis 2015 l'un des champions de la croissance, avec une croissance du PIB réel de 8,2 % en moyenne sur la période 2012-2019, . Cette croissance s’accompagne d'une amélioration des indicateurs sociaux, tels que la réduction de la pauvreté et l'augmentation du taux de scolarisation, l’accès aux soins de santé, à l’eau potable et à l’électricité.

La politique d'apaisement des tensions politiques et sociales en Côte d'Ivoire s'est aussi renforcée grâce à plusieurs événements marquants, tels que la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) organisée dans le pays entre janvier et février 2024, la commémoration des victimes des troubles passés et l'installation de stèles commémoratives en collaboration avec le Fonds d’indemnisation des victimes de la Cour pénale internationale (CPI).