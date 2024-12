Sécurisation des infrastructures portuaires - Le rôle de PortSec SA au Port Autonome de Douala

La modernisation du Port Autonome de Douala (PAD) se poursuit avec la mise à niveau des normes de sécurité, devenue un impératif stratégique pour répondre aux exigences du commerce mondial. Mais comment ces efforts contribuent-ils à hisser le PAD au rang de hub incontournable en Afrique centrale et à renforcer sa compétitivité sur la scène internationale ?

Ports africains : l'insécurité, un frein coûteux au commerce et au développement économique

Le manque de sécurisation des infrastructures portuaires en Afrique représente un frein majeur au développement économique et à l’intégration régionale. Les ports africains, qui traitent environ 90 % du commerce extérieur du continent, sont souvent des cibles privilégiées pour des activités illicites telles que le trafic de drogues, d’armes et de marchandises contrefaites. À cela s’ajoute une vulnérabilité croissante aux cyberattaques : en 2022, une étude a révélé que près de 50 % des ports africains n’étaient pas suffisamment préparés à contrer des intrusions numériques, compromettant leurs systèmes de gestion et paralysant leurs opérations pendant plusieurs jours.

Les répercussions financières sont alarmantes. Chaque année, les ports du continent perdent collectivement plusieurs milliards de dollars à cause des retards, des vols et des dommages liés à l’insécurité. Par exemple, en 2020, des cargaisons d'une valeur estimée à 500 millions de dollars ont été perdues ou détournées dans les ports ou durant leur transit en Afrique de l’Ouest. De tels incidents augmentent également les coûts d’assurance et dissuadent les investisseurs étrangers.

Sans une sécurisation renforcée, les ports africains ne pourront pas tirer pleinement parti des opportunités offertes par des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Elle pourrait générer jusqu’à 450 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour le continent d’ici 2035. Face à cela, le cas du Port Autonome de Douala, dont la sécurité est aujourd’hui gérée par l’entreprise PortSec SA, illustre les principales mesures de sécurisation d’infrastructures que peuvent adopter les acteurs du secteur en Afrique.

PortSec SA : pierre angulaire de la sécurité au Port de Douala

Le Port Autonome de Douala (PAD) est l’un des piliers du commerce en Afrique centrale avec un chiffre d’affaires de 119,6 milliards de FCFA en 2023. Comme tous les ports de son envergure, il fait face à des défis complexes en matière de sécurité et de fluidité des opérations. Ces dernières années, des efforts significatifs (installation d’une barrière de sécurité de 10 km et d’un système de vidéosurveillance intelligent) ont été déployés pour renforcer la protection des installations portuaires, notamment grâce à l’entreprise PortSec SA qui emploie aujourd’hui plus de 100 personnes. Ce partenariat a permis l’introduction de technologies modernes et de meilleures pratiques pour répondre aux vulnérabilités liées à la criminalité et aux inefficacités logistiques.

Les effets sont notables : une réduction des vols de marchandises de 35 % entre 2019 et 2023. À cela s’ajoute une gestion plus fluide des flux commerciaux, une diminution des pertes de marchandises, et une réduction des coûts opérationnels. En améliorant la transparence des processus et en limitant les pertes liées à la corruption, le PAD a vu ses recettes douanières augmenter. Ces fonds supplémentaires ont été réinvestis dans des projets structurants tels que des écoles, des hôpitaux et des infrastructures routières, contribuant ainsi au développement national.

"PortSec à permis de considérablement stimuler le trafic maritime grâce aux différentes mesures de sécurités mises en place. Le PAD se positionne aujourd’hui comme une infrastructure plus sûre et plus compétitive dans la région grâce à ce partenariat avec PortSec", constate un analyste en sécurité portuaire. Ce renforcement de la sécurité a également valu au PAD d’obtenir la certification ISO 9001:2015 en 2022, une reconnaissance de la qualité de ses services et de sa conformité aux normes internationales.

En conjuguant modernisation, sécurité renforcée et innovation technologique, le Port Autonome de Douala s’affirme comme un acteur incontournable en Afrique centrale. Et si cette évolution repose sur une vision stratégique, elle est avant tout rendue possible par des collaborations clés, notamment avec PortSec SA, qui contribuent à ancrer le PAD dans la dynamique du commerce mondial.