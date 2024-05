Au Gabon, Nature Panels, fabricant de panneaux de particules et fleuron de l'économie circulaire à la ZES de Nkok

À l'heure où le monde embrasse les principes de l'économie circulaire, Nature Panels joue un rôle de vaisseau-amiral pour Arise IIP dans sa stratégie visant le zéro émission de gaz à effet de serre (GES).

Dans la ZES de Nkok au Gabon, une gestion des déchets industriels novatrice prend forme avec Nature Panels, la première usine de fabrication de panneaux de particules en Afrique Centrale. Inaugurée en 2023, l'installation est pionnière dans l'utilisation durable des déchets de bois. Cette ZES de 1 126 hectares, située à 27 kilomètres de Libreville, accueille déjà 144 entreprises de 16 pays différents, opérant dans une soixantaine de secteurs industriels.

Lancée dans les années 2010, la ZES de Nkok, une initiative conjointe entre le développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, Arise IIP et le gouvernement du Gabon, avait pour ambition de stimuler le développement économique du Gabon, mais aussi de devenir un leader dans les pratiques de développement durable. Arise IIP a ainsi mis en place une stratégie de réduction de l'empreinte carbone et de valorisation des déchets industriels.

Avec un investissement initial de 15 millions de dollars, l'usine Nature Panels, qui emploie entre 200 et 300 personnes, joue un rôle central dans cette stratégie. L'usine, appartenant à la Société nationale des bois du Gabon (SNBG), traite environ 400 tonnes de résidus de bois par jour, provenant des 84 entreprises de transformation du bois présentes dans la GSEZ.

Concrètement, Nature Panels utilise les chutes de ces 84 unités de transformation pour créer ses panneaux, réutilisant ainsi 40 à 50 % de leurs résidus qui, autrement, finiraient en décharges. Grâce à son usine qui produit 9 000 m³ de panneaux par mois, équivalant à 400 conteneurs Teus de 20 pieds, ces résidus sont non seulement éliminés de manière écologique, mais aussi transformés en produits utiles tels que des dalles de plancher, murs et meubles. Cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la diminution des émissions de méthane qui auraient été produites par la décomposition de ces résidus en décharge.

« La création de Nature Panels est une pierre angulaire dans notre stratégie pour stimuler la transformation des ressources locales tout en abordant de front les problèmes environnementaux », a déclaré un porte-parole d'Arise Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP). « En transformant les déchets de bois en produits de valeur, nous évitons non seulement les émissions de méthane issues de la biomasse en décomposition, mais réduisons également le besoin en bois vierge », a-t-il complété.

Selon les estimations, l'approche contribue à réduire annuellement de 30 000 tonnes de CO2, positionnant la GSEZ comme la première zone industrielle certifiée neutre en carbone en Afrique. Cette performance est d’ailleurs soutenue par des certifications de haut niveau telles que l'ISO 14001.

Au-delà des frontières gabonaises, et en réponse à une demande internationale croissante pour des matériaux de construction durables, les panneaux de Nature Panels trouvent leur chemin vers des marchés internationaux tels que la Jordanie, Bahreïn, le Togo et le Nigeria. « La demande internationale pour nos panneaux de particules, fabriqués à partir de bois recyclé, montre le basculement mondial vers des pratiques industrielles plus durables », se réjouit un haut responsable de l’usine. En 2023, les exportations de l’entreprise ont approché les 30 millions de dollars.