Revue annuelle de l'efficacité du développement 2024 - L'Afrique fait preuve de résilience face aux crises multiples

La dernière édition de la Revue annuelle de l'efficacité du développement (ADER), publiée jeudi, met en lumière les contributions essentielles du Groupe de la Banque africaine de développement aux priorités de développement du continent en 2023.

Dans un contexte de turbulences économiques, de défis géopolitiques et de chocs climatiques, l'Afrique a fait preuve d'une remarquable résilience, renouant progressivement avec la croissance économique. Le rapport ADER 2024, intitulé « Investir dans la résilience et la croissance inclusive de l'Afrique », examine l'impact des récentes crises mondiales sur les pays membres de la Banque et sur ses propres opérations, ainsi que les contributions de la Banque au développement de l'Afrique en 2023.

Malgré un contexte opérationnel difficile qui a contribué à des retards de mise en oeuvre, le portefeuille de projets de la Banque a retrouvé sa dynamique de croissance, atteignant une valeur de près de 60 milliards de dollars. Les approbations de prêts ont atteint 9,7 milliards de dollars, le deuxième niveau le plus élevé dans l'histoire de la Banque.

Le rapport évalue le soutien de la Banque africaine de développement au développement durable des pays africains, en particulier dans le cadre des domaines stratégiques prioritaires « High 5 » de la Banque pour stimuler la transformation de l'Afrique : Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.

« La Banque a obtenu de solides résultats en 2023 et reste déterminée à assurer une conception et une mise en oeuvre de qualité des projets afin d'améliorer et d'accélérer son impact sur la trajectoire de développement de l'Afrique », a déclaré Armand Nzeyimana, directeur du Département de l'impact sur le développement et les résultats.

Tirant parti de ses ressources, de son expertise technique et de son rôle de catalyseur, la Banque a obtenu des résultats tangibles dans le cadre des « High 5 », en collaboration avec ses partenaires. Ces réalisations comprennent :

la fourniture de raccordements à l'électricité à près de 2,4 millions de personnes. Au Kenya, la deuxième phase du Projet de connectivité du dernier kilomètre a amélioré l'accès à l'électricité pour les communautés à faible revenu et a contribué à l'autonomisation des femmes et des jeunes.

le renforcement des chaînes de valeur agricoles en soutenant près de 34 000 entreprises agro-industrielles : en 2023, les opérations de la Banque ont fourni plus de 4 000 tonnes d'intrants agricoles améliorés et enrichi près de 53 000 hectares de terres grâce à une meilleure gestion de l'eau.

En 2023, les travaux de la Banque en matière d'égalité des genres étaient axés sur l'amélioration du développement des compétences et de l'autonomisation des femmes. Le Programme de développement des entreprises rurales III au Ghana, par exemple, a contribué à la création de 43 000 micros, petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes et à la création de 51 000 nouveaux emplois pour des femmes.

Pour l'avenir, la nouvelle et ambitieuse stratégie décennale 2024-2033 de la Banque expose la vision d'une Afrique prospère, inclusive, résiliente et intégrée. La stratégie définit la réponse de la Banque aux menaces complexes auxquelles le continent est confronté aujourd'hui et présente des plans audacieux pour accélérer les progrès sur les "High 5" grâce à des investissements transformationnels.

Dans l'avant-propos du rapport, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a souligné la nécessité de produire des résultats plus rapidement et à plus grande échelle pour aider l'Afrique à rattraper le terrain perdu et à reprendre son élan.

« L'heure n'est pas aux demi-mesures. En tant que première institution de financement du développement sur le continent, la Banque s'engage résolument à libérer le potentiel de transformation de l'Afrique, à accélérer le développement durable et à renforcer la résilience de l'Afrique, guidée par notre nouvelle stratégie décennale. »

Cliquez ici pour consulter le rapport complet.