Le nouveau rapport sur le développement durable en Afrique montre l'urgence d'un financement accru pour le développement

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement (BAD) ont présenté aujourd'hui le Rapport sur le développement durable en Afrique (ASDR) 2024, lors d'un événement organisé en marge du Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies à New York.

Un accès élargi à des financements concessionnels pour le développement, des systèmes d'information et d'alerte précoce renforcés, ainsi que des réformes économiques urgentes figurent parmi les principales recommandations formulées dans le nouveau Rapport, intitulé « Renforcer l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 et éliminer la pauvreté en période de crises multiples : la mise en oeuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. »

Le rapport fournit un examen approfondi des progrès des pays africains vers cinq objectifs de développement durable et leurs 32 cibles pour atteindre l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Les cinq ODD examinés sont : éliminer la pauvreté (objectif 1 ); éliminer la faim (objectif 2) ; lutter contre les changements climatiques (objectif 13) ; promouvoir des sociétés pacifiques (objectif 16) et renforcer les partenariats mondiaux (objectif 17).

La nouvelle étude montre que l'Afrique n'est en passe d'atteindre que moins de trois des 32 objectifs évalués dans ce rapport (ASDR 2024) et que des revers ont été enregistrés pour 8 d'entre eux, avec des progrès lents ou un statu quo pour les objectifs restants.

« Les économies avancées ont rebondi après la crise de la COVID-19, mais de nombreux pays africain sont confrontés à un endettement élevé, à une inflation à deux chiffres et à un accès limité au financement crucial pour le développement et le climat. Les disparités en matière d'indice de développement humain se creusent entre les pays les mieux classés et ceux les moins bien classés ; ce qui met en évidence des défis importants à travers l'Afrique malgré certains progrès au cours des dernières décennies », a déclaré Claver Gatete, Secrétaire exécutif de la CEA.

En effet, l'aide publique au développement (APD) destinée à l'Afrique a augmenté de 2 % en 2023, mais l'APD totale reste à 0,37 % du revenu national brut combiné des donateurs, bien en dessous de l'objectif de 0,7 % convenu par les États membres de l'ONU. Compte tenu du peu de temps qui reste avant l'échéance des ODD de 2030, la plupart des pays pourraient ne pas parvenir à mobiliser les ressources adéquates pour combler leur déficit de financement.

« Les pays africains ont réalisé des progrès significatifs dans des domaines importants, mais nous manquons de temps », a souligné Matthias Naab, Directeur régional adjoint par intérim du PNUD pour l'Afrique. « Il est impératif que nous renforcions les partenariats et recherchions des solutions innovantes pour mettre un terme à la décélération actuelle - et même au renversement dans certains domaines - et que nous travaillions plus étroitement avec les pays et les peuples africains pour nous remettre sur la bonne voie vers nos objectifs mondiaux et l'Afrique que nous voulons. En cela, ce rapport est essentiel car il ouvre la voie à cette accélération critique.

L'Afrique a fait des progrès en matière de réduction de la pauvreté (objectif 1), malgré les revers causés par des crises comme la COVID-19, qui ont considérablement augmenté les taux de pauvreté, puisqu'en 2022, l'Afrique représentait plus de la moitié (54,8 %) des personnes vivant dans la pauvreté dans le monde. Des efforts sont en cours pour renforcer les systèmes de protection sociale, qui ne couvrent actuellement que 17,4 pour cent de la population, bien qu'ils restent bien en deçà de la moyenne mondiale. L'accès à l'eau potable a augmenté en moyenne, passant de 68,7 pour cent en 2015 à 72,9 pour cent, et les services d'assainissement de base atteignent désormais 52 pour cent de la population, grâce aux efforts continus pour répondre aux normes mondiales.

Les efforts visant à lutter contre la faim, la sous-alimentation et le retard de croissance en Afrique (objectif 2) sont cruciaux. Malgré des défis tels que l'augmentation de la faim qui touchera 281,6 millions de personnes en 2022, soit une augmentation de 11 millions par rapport à 2021, des initiatives sont en cours pour résoudre ces problèmes et nécessitent un soutien urgent. Les mesures comprennent l'amélioration des investissements agricoles et l'aide pour renforcer la sécurité alimentaire.

L'Afrique a fait preuve d'une résilience et d'un engagement remarquables dans la lutte contre le changement climatique (objectif 13), et les efforts visant à renforcer la réduction des risques de catastrophe se poursuivent, même si le nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophe reste à 29 sur 54 depuis 2015. Financer le climat L'action en Afrique est primordiale, mais seuls 29,5 milliards de dollars ont été mobilisés sur les 2,8 billions de dollars nécessaires entre 2020 et 2030 pour permettre aux pays africains de mettre en oeuvre leurs CDN dans le cadre de l'Accord de Paris.

« Le financement reste un défi pour l'Afrique. Il lui faudra entre 118,2 et 145,5 milliards de dollars par an pour mettre en oeuvre les engagements du continent en matière d'action climatique et les contributions déterminées au niveau national,» a expliqué le Dr Al Hamndou Dorsouma, responsable de la division Changement climatique et croissance verte de la BAD.

« Cela nécessite que les partenaires de développement intensifient leur soutien, notamment en renforçant le système des banques publiques de développement en se concentrant sur l'amélioration des capacités productives, des infrastructures et du développement du capital humain. Il est également important que les pays africains donnent la priorité à la mobilisation des ressources intérieures à travers des réformes telles que la numérisation des systèmes d'administration fiscale, en mettant en oeuvre une fiscalité progressive et en tirant parti des plateformes de paiement numérique, » a-t-il ajouté.

En termes de gouvernance (objectif 16), certains pays, comme le Malawi, ont pris des mesures significatives pour lutter contre la corruption. Mais celle-ci reste un défi important dans de nombreux pays africains qui enregistrent des progrès stagnants et des cas de corruption croissants. En outre, les flux financiers illicites élevés, totalisant environ 1 300 milliards de dollars de sorties et 1 100 milliards de dollars d'entrées en 2020, continuent d'entraver le financement de programmes clés et de coûter à l'Afrique environ 88,6 milliards de dollars par an.

Le Rapport souligne également que d'importantes lacunes en matière de données subsistent dans de nombreux pays du continent et recommande aux décideurs politiques et aux universitaires d'inclure les compétences et le renforcement des capacités dans leurs priorités afin de pouvoir avoir une image plus précise de l'état des réalisations et des besoins des pays en termes de développement inclusif et durable.

« Ce nouveau rapport souligne l'engagement et les progrès des pays africains, mais il met également en lumière les défis qui nous restent à relever pour façonner « l'Afrique que nous voulons ». Il souligne la nécessité urgente d'accélérer les actions de développement durable et l'impératif pour les pays africains d'intensifier leurs efforts et de donner aux communautés les moyens de parvenir à une croissance plus inclusive. Mais cela montre également clairement à quel point des financements innovants et des partenariats renforcés sont essentiels pour que les pays puissent redoubler d'efforts », a déclaré Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de l'Union africaine.

Pour accéder à toutes les conclusions et lire l'ensemble complet des recommandations, veuillez consulter le Rapport sur le développement durable en Afrique 2024 : bit.ly/2024ASDR-FR.

À propos du PNUD

Le PNUD est la principale agence des Nations Unies qui lutte pour mettre fin aux injustices que sont la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. En collaboration avec notre vaste réseau d'experts et de partenaires dans 170 pays, nous aidons les nations à construire des solutions intégrées et durables pour les personnes et la planète. Apprenez-en davantage sur undp.org/fr ou suivez @pnudfr et @UNDPAfrica