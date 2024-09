La Banque africaine de développement célèbre 60 ans d'impact transformateur sur le développement de l'Afrique

announcement

Quoi ? Célébrations du 60e anniversaire

Qui ? La Banque africaine de développement

Quand ? Les 9 et 10 septembre 2024

Où ? À Abidjan et en ligne

La Banque africaine de développement lancera les festivités de son 60e anniversaire du 9 au 10 septembre 2024 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Sur le thème « 60 ans consacrés à faire la différence », la célébration du jubilé de diamant mettra en lumière le parcours de la Banque depuis sa création le 10 septembre 1964 ainsi que sa vision pour le futur du continent.

La célébration du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement débutera le lundi 9 septembre par un événement organisé à l’intention de son personnel. Il comportera de la musique traditionnelle et des spectacles culturels, des échanges sur l’empreinte institutionnelle de la Banque, une exposition, un séminaire auquel participeront des parties prenantes de la communauté (notamment des étudiants, de jeunes innovateurs et entrepreneurs, et la société civile) ainsi qu’un symposium du Conseil du personnel.

Les événements de la journée principale, le mardi 10 septembre, mettront en lumière les étapes clés de la Banque et son impact sur le développement économique de l’Afrique au cours des six dernières décennies.

Le personnel, la direction et le Conseil d’administration du Groupe de la Banque seront rejoints par de hauts responsables du gouvernement ivoirien et des membres du corps diplomatique, ainsi que par des représentants de diverses organisations internationales présentes dans le pays.

La journée sera également marquée par des représentations de spectacles traditionnels et la diffusion de messages de soutien de la part de dirigeants africains et de partenaires de développement de la Banque, ainsi que par la présentation du lauréat du concours de création du logo du 60e anniversaire de la Banque organisé en interne.

Le Groupe de la Banque africaine de développement lancera également une communauté de pratique des jeunes (Y-CoP) et un Dialogue intergénérationnel sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. La communauté Y-COP est une nouvelle plateforme de connaissances permettant aux jeunes d’Afrique et du reste du monde de s’engager dans une réflexion critique et un apprentissage entre pairs, tout en identifiant des solutions pour la jeunesse basées sur des données probantes pour construire une croissance résiliente et durable en Afrique.

Au cours des sept dernières années seulement, les opérations du Groupe de la Banque africaine de développement ont eu un impact direct sur la vie de 400 millions de personnes. Les cinq priorités opérationnelles « High 5 » de la Banque (nourrir l’Afrique ; éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer les conditions de vie des populations en Afrique) sont alignées sur les Objectifs de développement durable des Nations unies et sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine (le lien est externe) .

Visitez le site internet du 60e anniversaire pour suivre les festivités organisées à l’occasion de cet heureux événement.