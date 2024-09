La GEAPP, la Fondation Rockefeller et SEforALL soutiennent la mission de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement visant à fournir un accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique

announcement

Dans un élan pionnier, en amont de la Semaine du climat de New York, une coalition d'organisations mondiales comprenant l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP de son acronyme en anglais), Sustainable Energy for All (SEforALL), et la Fondation Rockefeller, a annoncé son soutien à une initiative ambitieuse visant à fournir un accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030.

Le projet, baptisé « Mission 300 » (M300), a été initialement lancé en avril 2024 par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il prévoit le lancement d'une nouvelle facilité d'assistance technique, la création d'un groupe de leadership M300 avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, ainsi que la mobilisation de financements du secteur privé pour stimuler les efforts d'électrification de l'Afrique.

Grâce à l'alignement des ressources, de l'expertise et des actions de plaidoyer, les partenaires visent à créer et à maintenir une dynamique en faveur de l'ambition de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement de transformer l'accès à l'énergie pour près de la moitié de la population africaine qui vit actuellement sans électricité.

Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, a salué ce partenariat qui « change la donne » pour le développement de l'Afrique, soulignant qu'« aucune économie ne peut croître, s'industrialiser ou être compétitive dans l'obscurité, sans électricité. » Il a indiqué que le succès de cette initiative sera renforcé par la collaboration avec des partenaires clés tels que la GEAPP, la Fondation Rockefeller et SEforALL, afin d'aider l'Afrique à atteindre l'accès universel à l'électricité.

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a souligné la nécessité d'une large coalition : « Nous avons besoin de l'action des gouvernements, du financement des banques multilatérales de développement et de l'investissement du secteur privé. Avec la GEAPP, la Fondation Rockefeller et SEforALL, nous renforçons notre partenariat pour soutenir des projets sur le terrain et accélérer le rythme de l'électrification ».

La GEAPP et la Fondation Rockefeller s'engagent à verser un montant initial de 10 millions de dollars pour établir une nouvelle facilité d'assistance technique à court et moyen terme, plus flexible. Cette facilité déploiera des capitaux philanthropiques pour accélérer le rythme et l'efficacité des projets d'accès à l'électricité dans 11 pays : Burkina Faso, Tchad, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Libéria, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzanie et Zambie. Les fonds soutiendront également des projets au sein du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la plus grande organisation économique régionale d'Afrique.

Rajiv J. Shah, président de la Fondation Rockefeller, a déclaré : « Que notre avenir collectif soit défini par une crise ou une opportunité dépend de grands paris comme la Mission 300 -- l'entreprise de développement mondial la plus importante de ces dernières décennies ». Il a souligné la nécessité d'une collaboration sans précédent pour plus que doubler la vitesse actuelle d'électrification.

Ayant reçu près de trois douzaines de demandes d'assistance technique depuis le mois d'août, la facilité d'assistance technique s'appuie sur les capacités d'innovation de l'organisme caritatif public de la Fondation Rockefeller, RF Catalytic Capital (RFCC), et de la GEAPP, dont plus de 50 % du portefeuille actuel, en valeur, est investi en Afrique. Ce portefeuille comprend 63 projets dans plus de 20 pays africains, et GEAPP travaille déjà en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour concevoir et accélérer les efforts d'électrification sur plusieurs marchés africains.

Woochong Um, PDG de l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète, a souligné que la Mission 300 illustre l'engagement de l'alliance en faveur de l'accès universel à l'énergie propre, de la réduction des émissions de carbone et du soutien aux moyens de subsistance. « En mobilisant les ressources et l'expertise pour accélérer les efforts d'électrification à travers l'Afrique, nous reconnaissons que les progrès transformateurs nécessitent plus qu'un simple investissement financier -- ils requièrent une collaboration et une innovation sans précédent. Ensemble, nous pouvons construire un avenir énergétique plus équitable et durable pour tous », a-t-il déclaré.

Un organe de gouvernance conjoint a également été créé afin de favoriser la responsabilisation des parties prenantes, de suivre les progrès et de garantir la mise en place de structures opérationnelles agiles et l'alignement des ressources afin d'obtenir des résultats rapides à l'échelle nationale. Le groupe est coprésidé par la directrice générale de SEforALL, Damilola Ogunbiyi, et comprend de hauts responsables de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de la GEAPP et de la Fondation Rockefeller.

Mme Ogunbiyi, qui est également représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour Sustainable Energy for All et coprésidente d'ONU-Énergie, a déclaré : « Garantir un accès à l'énergie pour tous et partout n'est pas seulement une question de commodité ; c'est la pierre angulaire de la dignité humaine, de l'égalité et des opportunités ». Elle a ajouté que la Mission 300 constituait une opportunité unique d'électrifier l'avenir de l'Afrique et d'assurer des lendemains plus radieux, et a appelé les parties prenantes à se joindre à l'initiative pour en garantir le succès.

Parallèlement à la nouvelle facilité d'assistance technique, la GEAPP, SEforALL, la Fondation Rockefeller, le RFCC (RF catalytic Capital) et d'autres partenaires co-développent des initiatives supplémentaires pour aider à faire avancer la M300 à travers l'utilisation productive de l'énergie, le financement en monnaie locale, le soutien aux développeurs, la mutualisation des achats et le plaidoyer au niveau mondial.

Au fur et à mesure du déploiement de l'initiative, les partenaires visent un objectif d'investissement de 90 milliards de dollars par le biais de banques multilatérales de développement, d'investissements du secteur privé et de contributions philanthropiques. Le consortium plaide également en faveur d'une solide reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (IDA de son acronyme en anglais), le guichet concessionnel de la Banque mondiale pour les pays à faible revenu, et du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la Banque africaine de développement, qui sont des instruments de financement essentiels pour les pays à faible revenu. Des reconstitutions solides de l'IDA et du FAD, qui sont soutenues par des gouvernements souverains, pourraient inclure 120 milliards de dollars d'engagements pour la réunion finale d'annonces de contributions et de reconstitution des ressources (les 5 et 6 décembre en Corée du Sud), comme l'ont demandé en avril les pays africains éligibles à l'aide de l'IDA, ainsi qu'une reconstitution des ressources du FAD à hauteur de 25 milliards de dollars en 2025.

Une autre source de financement pourrait être le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (RST de son acronyme en anglais) du Fonds monétaire international, qui aide les pays vulnérables à revenu faible et intermédiaire à renforcer leur résilience aux chocs extérieurs et à assurer une croissance durable, contribuant ainsi à la stabilité de leur balance des paiements à long terme.

Les partenaires ont nommé Andrew Herscowitz, ancien directeur de Power Africa, au poste de directeur général de l'accélérateur M300. Il supervisera les efforts de l'initiative, en coordination avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour accélérer les progrès.

L'électrification de 300 millions de personnes en Afrique créera des emplois, stimulera la croissance économique et réduira considérablement la pauvreté sur l'ensemble du continent.

À propos de l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP)

L'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP) est une alliance d'organismes philanthropiques, de gouvernements, de partenaires technologiques, politiques et financiers. Notre mission commune est de permettre aux économies émergentes et développées de passer à un modèle d'énergie propre, favorable à la croissance, qui accélère l'accès universel à l'énergie et la croissance économique inclusive tout en soutenant la communauté mondiale pour atteindre les objectifs climatiques critiques durant la prochaine décennie. L'Alliance vise à réduire de 4 gigatonnes les futures émissions de carbone, à étendre l'accès à l'énergie propre à un milliard de personnes et à créer 150 millions de nouveaux emplois. Avec ses partenaires philanthropiques, la Fondation IKEA, la Fondation Rockefeller et le Bezos Earth Fund, le GEAPP s'efforce de créer un environnement propice, des capacités et des conditions de marché pour les solutions du secteur privé, de catalyser de nouveaux modèles économiques grâce à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et de déployer des capitaux à haut risque pour soutenir les solutions du secteur privé et faciliter les solutions de transition juste. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.energyalliance.org et nous suivre sur Twitter à l'adresse @EnergyAlliance.

A propos de Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous, SEforALL de son acronyme en anglais)

Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations unies et les dirigeants des gouvernements, le secteur privé, les institutions financières, la société civile et les organismes philanthropiques pour accélérer la réalisation de l'Objectif de développement durable 7 (ODD7) -- accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici 2030 -- conformément à l'Accord de Paris sur le climat. Nous travaillons pour assurer une transition énergétique propre dans laquelle personne n'est laissé pour compte et qui offre à chacun de nouvelles opportunités de réaliser son potentiel. Pour plus d'informations, consultez le site www.seforall.org. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos de la Fondation Rockefeller

La Fondation Rockefeller est une organisation philanthropique pionnière qui s'appuie sur des partenariats collaboratifs aux frontières de la science, de la technologie et de l'innovation qui permettent aux individus, aux familles et aux communautés de s'épanouir. Nous misons gros pour promouvoir le bien-être de l'humanité. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'avancement des opportunités humaines et l'inversion de la crise climatique en transformant les systèmes alimentaires, sanitaires, énergétiques et financiers. Pour plus d'informations, inscrivez-vous à notre lettre d'information sur www.rockefellerfoundation.org/subscribe et suivez-nous sur X @RockefellerFdn et LI @the-rockefeller-foundation.

À propos de RF Catalytic Capital (RFCC)

Émanation caritative de la Fondation Rockefeller, RF Catalytic Capital (RFCC) permet aux fondations, aux investisseurs d'impact, aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres bailleurs de fonds partageant les mêmes idées de combiner leurs ressources pour créer des solutions de financement à fort impact social et susciter des changements transformationnels. RFCC s'appuie sur l'expertise et les ressources de la Fondation Rockefeller tout en collaborant avec des partenaires et des investisseurs pour multiplier l'impact et aider à transformer les plus grands défis d'aujourd'hui en solutions collaboratives. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.rockefellerfoundation.org/rf-catalytic-capital-inc.