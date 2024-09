Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique de la Banque africaine de développement approuve un financement de 6 millions d'euros pour le projet d'énergie solaire Desert to Power au Burkina Faso

announcement

Le Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement concessionnel de 6 millions d'euros du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), un fonds spécial multidonateurs géré par la Banque, afin d'accélérer l'achèvement du projet solaire photovoltaïque de Dédougou au Burkina Faso, à l'appui de l'initiative « Desert-to-Power » de la Banque.

Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire de 18 mégawatts à Dédougou, située à 250 kilomètres à l'ouest de la capitale, Ouagadougou. Le Burkina Faso est l'un des cinq pays prioritaires de l'initiative « Desert-to-Power », qui vise à produire 10 gigawatts d'énergie solaire dans 11 pays du Sahel d'ici 2030, favorisant ainsi le développement socio-économique.

Ce projet est l'un des premiers producteurs d'électricité indépendants (IPP) au Burkina Faso et a obtenu à la fois des prêts seniors et subordonnés, ainsi qu'un contrat d'achat d'électricité (PPA de son acronyme en anglais) de 25 ans avec la Société nationale d'électricité du Burkina Faso (SONABEL). Toutefois, le projet a rencontré des difficultés pour parvenir à la clôture financière en raison des hausses de coûts liées à la pandémie de Covid-19. Le SEFA Covid-19 IPP Relief Programme a joué un rôle crucial pour surmonter ces obstacles. Grâce à un financement concessionnel, le SEFA a aidé à restructurer les arrangements financiers pour absorber les surcoûts liés à la pandémie, garantissant la viabilité du projet tout en préservant la structure initialement convenue avec le gouvernement du Burkina Faso, contribuant ainsi à la sécurité énergétique du pays.

Dans le cadre du programme SEFA, un prêt concessionnel senior de 2,5 millions d'euros et un don remboursable de 3,5 millions d'euros ont été accordés par le biais de sa facilité de financement concessionnelle. L'implication du SEFA a été déterminante pour débloquer des financements supplémentaires auprès de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO, comprenant des prêts subordonnés et seniors. Ces fonds seront versés à Dédougou Solaire SARL, la société de projet développée conjointement par QAIR, qui est responsable de la gestion du projet.

Dans le cadre de l'initiative Desert-to-Power, le projet devrait contribuer à la sécurité énergétique, à la diversification du mix énergétique, à la réduction des coûts de l'électricité et à l'augmentation des taux d'électrification nationaux.

« Le projet solaire PV de Dédougou accroît la capacité de production d'énergie renouvelable du Burkina Faso, en ligne avec les objectifs de l'initiative Desert-to-Power. En soutenant des projets comme celui-ci, nous faisons des avancées concrètes vers l'électrification du Sahel, le renforcement de la sécurité énergétique et l'amélioration des conditions de vie de millions de personnes », a déclaré Daniel Schroth, directeur du Département des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à la Banque africaine de développement.

Abdoulaye Toure, directeur financier de Qair Afrique, a salué le soutien du SEFA et l'avancement du projet : « Nous sommes satisfaits de l'approbation de ce financement du SEFA et remercions la Banque africaine de Développement pour son soutien au projet. Cela nous permet de progresser dans notre engagement à soutenir les objectifs énergétiques du Burkina Faso en développant une deuxième centrale solaire, seulement un an après la mise en service réussie de Zano. Cette réalisation s'aligne sur les ambitions du pays en matière d'approvisionnement énergétique et renforce la vision de Qair de devenir un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique dans les années à venir. »

À PROPOS DU SEFA

Le SEFA est un fonds spécial multidonateurs qui fournit des financements catalytiques pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le SEFA offre une assistance technique et des instruments de financement concessionnel pour lever les obstacles du marché, constituer une réserve de projets plus solide et améliorer le profil risque-rendement des investissements individuels. L'objectif global du fonds est de contribuer à l'accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique, en ligne avec le New Deal pour l'Énergie en Afrique et l'Objectif de développement durable 7.

À PROPOS DE QAIR

Qair est une entreprise indépendante d'énergie renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des installations solaires, éoliennes terrestres et offshore, hydroélectriques, marémotrices, de valorisation énergétique des déchets, de stockage de batteries et de production d'hydrogène vert.

Avec une capacité de 1,1 GW en exploitation, les 640 employés du groupe développent un portefeuille de projets de 30 GW dans 20 pays en Europe, Amérique latine et Afrique. Notre ambition est de devenir un leader indépendant de l'énergie responsable.

En Afrique, le portefeuille de Qair comprend 65 MW de projets opérationnels en éolien, photovoltaïque et stockage par batteries, 174 MW/262 MWh en construction ou en financement, et une réserve de projets robuste de plus de 2 GW en développement. Avec plus de 15 ans de présence en Afrique et des équipes implantées au Burkina Faso, au Tchad, à Maurice, au Maroc, aux Seychelles et en Tunisie, Qair étend continuellement son empreinte géographique à travers l'Afrique du Nord, centrale et occidentale ainsi que l'océan Indien. Qair a déjà réalisé un autre projet solaire photovoltaïque de 24 MW (Zano) au Burkina Faso, attribué dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) avec le gouvernement du Burkina Faso et un PPA avec SONABEL.

À PROPOS DE FMO

FMO est la banque néerlandaise de développement entrepreneurial. En tant qu'investisseur d'impact de premier plan, FMO soutient la croissance du secteur privé durable dans les pays en développement et les marchés émergents en investissant dans des projets et des entrepreneurs ambitieux. FMO croit qu'un secteur privé solide conduit au développement économique et social et a fait ses preuves depuis plus de 50 ans en donnant aux entrepreneurs les moyens de rendre les économies locales plus inclusives, plus productives, plus résilientes et plus durables. FMO se concentre sur trois secteurs ayant un fort impact sur le développement : l'agro-industrie, l'alimentation et l'eau, l'énergie et les institutions financières. Avec un portefeuille total d'engagements d'environ 13 milliards d'euros dans plus de 85 pays, FMO est l'une des plus grandes banques bilatérales de développement du secteur privé à l'échelle mondiale.