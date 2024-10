Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement, invite les entreprises coréennes à participer au développement des infrastructures en Afrique

Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation, a effectué récemment une visite de deux jours en Corée du Sud, où il a souligné le rôle crucial des partenariats public-privé (PPP) dans le développement des infrastructures en Afrique.

Au cours de sa visite qui s'est déroulée les 9 et 10 septembre derniers, M. Quaynor a prononcé un discours au GICC 2024 (Global Infrastructure Cooperation Conference) et s'est entretenu avec des dirigeants d'agences gouvernementales coréennes et du secteur privé. Il les a encouragés à explorer les vastes opportunités d'investissement en Afrique et a mis l'accent sur le prochain Africa Investment Forum (AIF), qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2024 à Rabat, au Maroc.

« Un des principaux obstacles à l'expansion des partenariats public-privé et des investissements du secteur privé est la perception d'un risque élevé », a déclaré M. Quaynor aux participants du GICC. « Cependant, l'Afrique s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le secteur des infrastructures, notamment en matière de PPP », a-t-il ajouté, citant le classement de Moody's Analytics qui place le continent parmi les mieux classés en matière de taux de défaut sur une analyse rétrospective de dix ans.

Le GICC, accueilli par le ministère coréen des Terres, de l'Infrastructure et des Transports et soutenu par le ministère des Affaires étrangères, était organisé par l'International Contractors Association of Korea. L'événement vise à stimuler les contrats à l'étranger pour des entreprises coréennes et à promouvoir des partenariats avec des institutions financières internationales dans le domaine du développement des infrastructures. M Quaynor était accompagné de membres du personnel du Bureau de représentation extérieure de la Banque en Asie.

M. Quaynor a indiqué que la Corée figurait parmi les six premiers pays non africains à soutenir le développement d'infrastructures durables et résilientes en Afrique via des projets souverains financés par le Groupe de la Banque africaine de développement. Il a noté que 69 projets régionaux et continentaux prioritaires, approuvés récemment par le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), d'une valeur estimée à 160 milliards de dollars dans les transports, l'énergie, les TIC et l'eau, présentaient des opportunités significatives pour les entrepreneurs coréens dans les infrastructures jusqu'en 2030.

Lors d'une rencontre entre les membres de la délégation du Groupe de la Banque et M. Kwang-hyo Ko, commissaire du Service coréen des douanes (KCS), les deux parties ont signé un aide-mémoire sur la réforme et la modernisation des douanes, initialement convenu en juillet 2024. La réunion comprenait une visite du Customs Express Logistics Center de l'aéroport d'Incheon et des discussions avec la Customs Uni-Pass International Agency et le Korea Customs and Trade Development Institute.

Lors d'une réunion séparée avec Man-hee Han, président de l'International Contractors Association of Korea, M. Quaynor a discuté de l'augmentation de la participation coréenne aux projets d'infrastructure en Afrique, compte tenu notamment de la hausse de l'aide publique au développement coréenne à l'Afrique. M. Han a exprimé son engagement à collaborer avec la Banque africaine de développement sur des projets alignés avec ses priorités stratégiques, les High 5.

M. Quaynor a eu également des discussions bilatérales avec des cadres dirigeants d'entreprises coréennes ayant investi de manière significative en Afrique, notamment Daewoo E&C, qui opère en Afrique depuis 30 ans, Dohwa Engineering et Samsung C&T. Les discussions ont porté sur les collaborations potentielles, l'amélioration de l'exécution des projets et l'expansion des futures entreprises en Afrique.

Les dirigeants du secteur privé et les représentants du gouvernement coréen ont félicité la Banque africaine de développement pour son 60e anniversaire, un jalon qui a été souligné tout au long des leurs interactions avec M. Quaynor le 10 septembre dernier.