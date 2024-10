Japon - La Banque africaine de développement célèbre les trois décennies d'existence d'un fonds fiduciaire soutenu par le Japon

announcement

Le Groupe de la Banque africaine de développement a célébré le 30e anniversaire du Fonds japonais pour les politiques et le développement des ressources humaines (Policy and Human Resource Development Grant, PHRDG de son acronyme en anglais), un fonds fiduciaire bilatéral créé par le Japon en 1994.

Ce fonds a contribué de manière significative au développement du capital humain en Afrique, en soutenant plus de cent projets transformationnels dans divers secteurs.

Lors de la présentation d'une publication commémorative sur le fonds fiduciaire au ministère des Finances à Tokyo, mercredi 16 octobre, Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré que cette publication mettait en lumière trois décennies de collaboration fructueuse et les projets à fort impact financés par le PHGDG, ainsi que le rôle essentiel que ce fonds avait joué dans le développement socio-économique de l'Afrique.

Au cours des trois dernières décennies, le Japon a contribué à hauteur de 5,3 milliards de yens (37,4 millions de dollars) au fonds, soutenant 107 projets, dont 96 sont achevés et 11 en cours en septembre 2024. Ces dernières années, le fonds fiduciaire a connu une augmentation notable des contributions, soulignant l'engagement renouvelé du Japon à promouvoir une Afrique climatiquement intelligente, résiliente, inclusive et intégrée.

Le vice-ministre japonais des Finances chargé des Affaires internationales, Atsushi Mimura, s'est félicité du bon déroulement du partenariat entre son pays et le Groupe de la Banque africaine de développement. Il a promis un soutien continu, en particulier au Fonds africain de développement, au secteur privé et aux start-up japonaises et africaines.

« Nous nous réjouissons à la perspective d'approfondir les relations entre le Japon et la Banque africaine de développement », a-t-il déclaré.

M. Mimura a décrit le partenariat du Groupe de la Banque avec le plan de la Banque mondiale visant à raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité (Mission 300) comme un récit puissant qui attire l'attention sur les besoins du continent en matière d'énergie.

M. Adesina a salué le Japon pour son ferme soutien au Fonds africain de développement, soulignant que le Fonds avait produit des résultats impressionnants. Il a sollicité le soutien du pays sur un large éventail de questions, notamment la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, la Mission 300, les droits de tirage spéciaux du FMI, le secteur privé et les start-up, entre autres.

« Nous remercions le peuple japonais pour sa solidarité avec les populations africaines », a déclaré M. Adesina.

Depuis sa création, le PHRDG a permis au Japon de partager son expertise et son expérience en matière de développement des ressources humaines, en donnant aux Africains les moyens de conduire la transformation de leurs sociétés et de leurs économies. Le fonds a soutenu un large éventail de projets alignés sur l'objectif commun de développement du capital humain du Japon et du Groupe de la Banque africaine de développement. Les projets ont jeté les bases d'une croissance économique accélérée en Afrique, ont estimé les dirigeants.

Dans une préface de la publication « Policy and Human Resource Development Grant at 30 », le vice-ministre adjoint des Finances chargé des Affaires internationales, Daiho Fujii, a exprimé la fierté du Japon de célébrer le 30e anniversaire du PHRDG.

« Le Japon mène les efforts de la communauté internationale pour surmonter les défis mondiaux, en particulier ceux qui touchent les populations vulnérables. Par le biais du PHRDG, nous fournissons une coopération technique pour développer les ressources humaines qui seront le moteur de la transformation socio-économique de l'Afrique. Notre partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement est essentiel pour réaliser une Afrique plus résiliente et plus prospère », a souligné M. Fujii.

Alors que le PHRDG entre dans sa quatrième décennie, le Groupe de la Banque africaine de développement et le Japon ont exprimé leur volonté de renforcer leur partenariat. Avec six nouveaux projets dans le pipeline 2024-2025, notamment des initiatives dans l'enseignement supérieur, la gestion de la dette et l'agriculture intelligente face au climat, ce fonds fiduciaire reste un outil essentiel pour avoir de l'impact en Afrique, ont déclaré les dirigeants.

Les deux parties se sont engagées à continuer à travailler main dans la main pour libérer le potentiel du capital humain en Afrique, en favorisant l'innovation et le développement économique pour les générations à venir.

Programme de bourses d'études « Japan-Africa Dream » : Investir dans l'avenir

Parmi les initiatives à plus fort impact financées par le PHRDG, figure le « Japan-Africa Dream Scholarship Program » (JADS), lancé en 2017. Ce programme vise à développer le capital humain de l'Afrique en offrant des bourses de master à des étudiants africains très performants dans des domaines tels que l'agriculture, l'économie du développement, l'énergie et la santé publique. À ce jour, le programme a accordé des bourses à 23 étudiants de dix pays africains, dont les deux tiers sont des femmes.

Les diplômés du programme JADS ont apporté une contribution significative à leur pays d'origine. Parmi les anciens étudiants, on peut citer la Ghanéenne Mary Yeboah Asantewaa, qui travaille aujourd'hui chez SORA Technology à Accra, où elle utilise la technologie des drones pour lutter contre les maladies infectieuses, et la Malawite Glory Sibale, qui a rejoint l'entreprise de recyclage Taiyo-Yuka à Tokyo, où elle se consacre à la gestion de projets agricoles durables.

Dans le cadre de sa mission au Japon, M. Adesina a également rencontré Nobumitsu Hayashi, le gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), afin de renforcer la collaboration dans des domaines clés, notamment l'agriculture, les soins de santé, l'accès à l'énergie, le soutien aux jeunes entrepreneurs, les minerais essentiels et les corridors régionaux.

Plus tard dans la journée de mercredi, M. Adesina a échangé avec les dirigeants de l'Association of African Economic and Development Japan, avec lesquels il a discuté de collaborations potentielles pour des projets à fort impact. Il a ensuite rencontré Kanetsugu Mike, président de Mitsubishi UFJ Financial Group, et Ken Shibuya, coprésident du Global South Africa Committee du Keizai Doyukai, l'Association japonaise des dirigeants d'entreprise.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement a invité des chefs d'entreprise à l'Africa Investment Forum (AIF), qui se tiendra en décembre prochain à Rabat, au Maroc.

M. Adesina a également reçu des représentants du corps diplomatique africain, des partenaires du développement et des secteurs privé et public, avec lesquels il a discuté des relations de co-création avec les entreprises et institutions japonaises.