60 ans de la Banque africaine de développement - Des orientations stratégiques envisagées pour un développement inclusif et durable au Cameroun et en Afrique centrale

Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, Alamine Ousmane Mey a exprimé le 17 octobre 2024, à Yaoundé, sa profonde satisfaction vis-à-vis des actions de la Banque au Cameroun et dans la région Afrique centrale. Il a également exprimé des attentes claires pour renforcer l'impact des interventions du Groupe de la Banque sur le développement durable et inclusif du Cameroun.

« Pour renforcer l'impact de ses interventions, nous attendons de la Banque africaine de développement qu'elle inspire de grandes ambitions, incarne une vision de développement inclusif et durable, et soit un modèle de robustesse et de gouvernance exemplaire », a déclaré M. Mey à l'occasion de la cérémonie de célébration des 60 ans de la Banque en Afrique centrale et au Cameroun. « Nous souhaitons voir une institution aux modèles opérationnels simples et efficaces, qui attire les meilleurs talents et qui fait une différence réelle, avec un impact tangible pour le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Célébré sous le thème « Une Banque africaine de développement plus forte pour une Afrique centrale plus résiliente et prospère », l'événement visait à valoriser les réussites du Groupe de la Banque et à renforcer les liens entre l'Afrique centrale en général, le Cameroun et la Banque sur les principaux axes de développement, incluant la transition verte et la digitalisation, l'intégration régionale, l'accès à l'électricité, la gouvernance, le développement social et le renforcement des capacités.

Serge N'Guessan, directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale l'a rappelé avec fierté : « les investissements de la Banque africaine de développement sont des investissements qui touchent la vie de chaque personne dans nos communautés, apportant des améliorations tangibles et durables au quotidien. »

L'événement a été l'occasion pour le Cameroun de démontrer toute son appréciation envers cette alliance historique. Des exposés et des panels de discussions de haut niveau ont réuni des membres du gouvernement, des experts de la Banque et d'autres partenaires au développement. Les participants ont découvert les projets phares financés par la Banque, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures de transport et de l'agriculture.

La commémoration des 60 ans de la Banque en Afrique centrale a permis de renforcer la visibilité des projets réalisés et leur impact sur le développement socio-économique. Cet événement phare s'est voulu une opportunité pour engager toutes les parties prenantes sur les priorités stratégiques et la stratégie décennale de la Banque et pour renforcer les engagements en faveur de nouveaux projets de développement.