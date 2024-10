L'Africa Investment Forum accueille la BADEA comme nouveau partenaire en amont des Market Days 2024 qui auront lieu en décembre à Rabat

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a rejoint l'Africa Investment Forum (AIF) en tant que partenaire fondateur, marquant une nouvelle phase dans l'expansion et l'influence de l'AIF comme catalyseur de méga-investissements sur le continent.

L'annonce officielle a été faite lors d'un petit-déjeuner de travail entre dirigeants des institutions partenaires fondatrices de l'AIF, organisé par la Banque africaine de développement à Washington, en marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Lors de la réunion qui s'est tenue le 25 octobre dernier, les partenaires ont examiné et adopté un nouveau cadre stratégique pour régir le Forum.

« Depuis 2018, la BADEA est un soutien indéfectible de l'Africa Investment Forum, contribuant constamment à la croissance et au succès de cette plateforme », a déclaré le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en accueillant la BADEA comme nouveau partenaire de l'AIF.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique est une institution financière multilatérale de développement qui regroupe 18 pays arabes. Ses opérations couvrent l'ensemble de l'Afrique subsaharienne.

Le président de la BADEA, Sidi Ould Tah, a indiqué que les principaux actionnaires de sa banque travaillaient sur un nouveau mécanisme pour soutenir les flux d'investissement vers l'Afrique. L'institution financière gère des fonds souverains, dont les actifs se chiffrent en milliers de milliards de dollars et dont elle s'est engagée à consacrer une partie aux besoins en infrastructures de l'Afrique.

« Le rôle de la BADEA est de catalyser les ressources pour l'Afrique. La BADEA travaillera avec tous les pays membres de l'AIF pour faire de cet engagement une réalité », a affirmé M. Tah.

La BADEA devient le neuvième partenaire fondateur de l'AIF, aux côtés de la Banque africaine de développement, d'Afreximbank, d'Africa Finance Corporation, d'Africa50, de la Banque de développement de l'Afrique australe, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque islamique de développement et de la Banque de commerce et de développement.

Parmi les dirigeants et représentants des partenaires présents à la réunion figuraient : le président-directeur général de la Banque du commerce et du développement de l'Afrique orientale et australe (TDB), Admassu Tadesse ; le directeur général d'Africa Finance Corporation (AFC), Samaila Zubairu ; le directeur général d'Africa50, Alain Ebobissé ; le vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Ambroise Fayolle ; Hani Salem Sonbol, directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), qui représentait le président de la Banque islamique de développement, Muhammad Sulaiman Al Jasser ; et le directeur du développement des exportations d'Afreximbank, Oluranti Doherty, qui représentait le président de son institution.

M. Adesina a salué les partenaires fondateurs pour leur énergie, leur dynamisme et leur élan, qui sont, selon lui, un témoignage de leur confiance dans le Forum.

Les Market Days de l'AIF, organisés chaque année, ont attiré des investisseurs souverains et non souverains du monde entier, ce qui a permis de modifier la perception du risque et de renforcer la confiance dans le paysage de l'investissement en Afrique.

La plateforme a activement soutenu les entreprises dirigées par des femmes dans le cadre de son pilier appelé « Women as Investment Champions » (Les femmes, championnes de l'investissement), avec des exemples tels que Mobihealth International Ltd (dans le domaine des soins de santé au Nigéria), qui a bénéficié d'un appui pour obtenir des dons et des prêts destinés à des études de faisabilité et à un développement panafricain.

Du côté de la Banque africaine de développement, la première vice-présidente, Marie Laure Akin-Olugbade, plusieurs vice-présidents et directeurs ainsi que le directeur supérieur des syndications, de l'Africa Investment Forum et des solutions clients, Max Magor Ndiaye, ainsi que la représentante spéciale du président Adesina, Yacine Fall, ont également participé à la réunion.

Les Market Days 2024 se dérouleront du 4 au 6 décembre prochains à Rabat, au Maroc, sur le thème : « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure ».