Une étude soutenue par la Banque africaine de développement met en évidence le potentiel de la healthtech pour stimuler les systèmes de santé en Afrique

announcement

Une nouvelle étude cofinancée par la Banque africaine de développement conclut que l'application de la technologie à la prestation, à la gestion et à la recherche en matière de soins de santé pourrait permettre de fournir une couverture sanitaire universelle à un plus grand nombre d'Africains et de faire avancer considérablement les progrès du continent vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies.

Le rapport, intitulé « Policy Blueprint to Fast-Track Healthtech Innovations in Public Health in Africa », a examiné le potentiel des innovations technologiques en matière de santé, appelées healthtech, pour en faire bénéficier les patients, les systèmes de santé et les communautés en Afrique. Commandée par HealthTech Hub Africa et produite par VillageReach, l'étude a été financée par UBS Optimus Foundation et le Laboratoire de l'innovation et de l'entrepreneuriat du Groupe de la Banque africaine de développement, avec un appui financier du secrétariat d'État suisse à l'économie.

L'étude, menée entre mai 2023 et février 2024, comprenait la collecte de données et la consultation de parties prenantes avec des innovateurs, des dirigeants de start-up, des investisseurs, des représentants de la société civile et du gouvernement dans onze pays africains : Côte d'Ivoire, Éthiopie, Kenya, Malawi, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Cameroun.

Les conclusions de cette étude proposent des orientations politiques, des actions spécifiques et des exemples pratiques pour accélérer les technologies de la santé en Afrique, tout en soutenant le développement de l'innovation, les essais et la durabilité.

Babatunde Omilola, responsable de la santé publique, de la sécurité et de la protection sociale à la Banque africaine de développement, a souligné l'intérêt du rapport. « Ce guide de politique arrive à point nommé pour donner des orientations aux gouvernements africains qui voient une hausse du nombre d'entrepreneurs impliqués dans le développement de produits innovants dans la technologie de la santé. Ces orientations politiques contribueront à créer un environnement favorable aux produits susceptibles d'améliorer l'accès aux soins de santé et leur qualité, tout en réduisant les coûts pour des millions de personnes. »

Le rapport a identifié plusieurs défis qui entravent l'intégration des technologies de la santé en Afrique, notamment : l'absence de politiques unifiées, complètes et actualisées ; la complexité des processus d'octroi de licences ; des systèmes de données de santé fragmentés et mal numérisés ; et l'insuffisance des financements et des incitations à l'innovation.

Pour résoudre ces problèmes, le rapport recommande de renforcer le dialogue et la coordination entre les acteurs des technologies de la santé, d'affiner les politiques d'accès et d'interopérabilité des données de santé, et d'accélérer l'innovation tout en protégeant les données.

L'étude s'aligne sur les efforts plus larges de la Banque africaine de développement pour améliorer les soins de santé sur l'ensemble du continent. En 2022, la Banque a approuvé sa Stratégie 2022-2030 pour des infrastructures sanitaires de qualité en Afrique, qui soutient des installations telles que le raccordement aux services d'eau et d'assainissement, d'énergie, de transport et de communication. En 2020, la Banque a adopté le Plan d'action pour le secteur pharmaceutique visant à renforcer les capacités de production locale de médicaments et de vaccins et à soutenir la recherche et le développement de produits pharmaceutiques.

Cliquez sur ce lien pour lire le rapport.