La Banque africaine de développement se joint aux dirigeants mondiaux au Sommet du G20 qui accordera la priorité aux solutions mondiales pour éradiquer la faim

Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, est à Rio de Janeiro où il réaffirmera l'engagement de son institution à éradiquer la faim et la malnutrition.

Ce Sommet qui se tient sur le thème « Construire un monde juste et une planète durable » se déroulera du 18 au 19 novembre et l'un des principaux axes de discussion sera l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté du G20, une initiative ambitieuse menée par le Brésil, qui assure la présidence en exercice du G20, qui vise à unir les pays développés et en développement pour éradiquer la faim et lutter contre les inégalités.

L'Alliance lancera une série d'actions coordonnées qui comprendront l'expansion de la production d'aliments sains et le développement d'une agriculture durable. L'Afrique, qui compte plus d'un tiers des personnes souffrant de la faim dans le monde, joue un rôle central à cet égard. Selon le rapport 2024 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 20,4 % de la population africaine souffre de la faim.

« En Afrique, plus de 280 millions de personnes souffrent de la faim, soit quelque 38 % des personnes souffrant de la faim dans le monde », a déclaré le président de la Banque africaine de développement AKinwumi Adesina, lors du Norman Borlaug Dialogue du Prix mondial de l'alimentation 2024, qui s'est tenu dans l'Iowa le mois dernier.

« La faim est la pire forme de privation. L'esprit, le corps et l'âme sont flétris par la faim. La faim prive l'homme de sa dignité », a-t-il déclaré.

La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et plusieurs autres institutions de développement ont affirmé leur soutien à la nouvelle initiative de l'Alliance mondiale. Plus précisément, la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement ont lancé une campagne visant à utiliser les droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI, canalisés par l'intermédiaire des banques multilatérales de développement dans le cadre d'un mécanisme de financement hybride, afin d'accroître le financement destiné à soutenir cet effort.

La stratégie Nourrir l'Afrique mis en place par la Banque africaine de développement dans le cadre des « High 5 », son plan d'action prioritaire, continue de soutenir résolument son objectif de sécurité alimentaire et de résilience en Afrique.

La présidence brésilienne s'appuie sur les progrès réalisés sous les présidences indonésienne et indienne du G20 pour renforcer les banques multilatérales de développement afin qu'elles deviennent des institutions plus grandes, meilleures et plus efficaces.

Le Brésil passera le relais de la présidence du G20 à l'Afrique du Sud à l'issue du sommet de Rio. Le Groupe des vingt (G20) comprend 19 pays et deux organismes régionaux : l'Union européenne et l'Union africaine. Les membres du G20 représentent environ 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et environ deux tiers de la population mondiale.