Sommet des Mines net-zéro en RDC - Accélérer la transition bas-carbone du secteur minier africain

Le 29 novembre, l'hôtel Pullman de Lubumbashi a accueilli avec succès le Sommet des Mines Net-Zéro en RDC, un événement majeur réunissant des dirigeants et experts issus de grandes entreprises minières, de sociétés énergétiques et d'associations professionnelles. Organisé conjointement par CNMC Hong Kong Holdings Limited (CNMC), la Société de Développement du Commerce et de Construction (SDCC), STE GREEN WORLD ENERGIE SARL (Green World) et Huawei Digital Power, cet événement s'est déroulé sur le thème « Nouvelle Ère de Qualité, Création de Mines Vertes ». Ce sommet a marqué une étape importante dans l'accélération de la transition énergétique du secteur minier en Afrique.

Pour accompagner CNMC dans le développement d'un nouveau système de production minière écologique et performant, Huawei Digital Power a introduit, pour la première fois, sa technologie avancée de micro-réseau de stockage d'énergie dans le secteur minier. Cette solution innovante remplace le modèle traditionnel basé sur les réseaux électriques externes et les générateurs diesel.

Elle offre une alimentation énergétique stable, tout en réduisant considérablement les coûts d’exploitation et en améliorant l’efficacité de la production. Lors du sommet, CNMC, SDCC, Green World et Huawei Digital Power ont dévoilé ensemble le premier modèle mondial de mine net-zéro. Ce projet, fruit d'une collaboration étroite en innovation technologique, représente une avancée majeure et fixe une nouvelle référence pour la transition énergétique dans le secteur minier.

Lors de son discours intitulé « Nouvelle Ère de Qualité, Création de Mines Vertes », Chen Zhimin, Président de CNMC Hong Kong Holdings Limited, a rappelé la valeur industrielle et sociétale des mines net-zéro. Il a également exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats de la collaboration avec Huawei Digital Power.

Dans son discours, Philippe Wang, Président Digital Power de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale) a souligné: « La transition énergétique repose sur quatre axes majeurs : la décarbonation, l'électrification, la digitalisation et l'intelligence. En combinant les technologies numériques et l'électronique de puissance, Huawei Digital Power s'engage activement dans le développement des énergies propres et la numérisation du secteur énergétique. Nous proposons des produits et solutions bas-carbone adaptés à tous les scénarios, accompagnant nos clients à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et à bâtir ensemble un avenir vert et durable. »

Lors de son intervention, Luo Liang, directeur général de Green World, partenaire d’exploitation des équipements photovoltaïques de Huawei Digital Power, a mis en lumière le succès du projet PV+ESS (Photovoltaïque avec système de stockage d'énergie) sur le site minier de Mabende, en insistant sur son importance stratégique. Il a également salué les solutions proposées par Huawei Digital Power et leurs innovations technologiques.

Au cours de l’événement, une équipe d’experts de Huawei Digital Power a présenté les solutions et services dédiés aux mines net-zero, mettant en avant leurs technologies à travers des exemples concrets.

Le système PV+ESS de Huawei Digital Power se distingue par son efficacité énergétique et sa grande adaptabilité aux réseaux électriques. Il fournit une énergie renouvelable, stable et fiable, aux sites miniers répondant à certains défis majeurs, tels que les pénuries ou restrictions d’électricité.

Grâce à sa technologie de stockage basée sur le concept de grid-forming (formation de réseau), ce système assure une régulation et une stabilisation autonomes du réseau électrique. Ainsi, en cas de coupure ou de limitation sur le réseau public, il garantit un approvisionnement énergétique continu, permettant au site minier de maintenir sa production sans interruption. Par ailleurs, la centrale solaire avec stockage de Huawei Digital Power est dotée d'une fonction de redémarrage à froid rapide, permettant de rétablir l'alimentation électrique du micro-réseau en quelques minutes. De plus, elle prend en charge une expansion de capacité fluide, ce qui la rend adaptable à une croissance future de la production et à des scénarios énergétiques plus complexes.

Le succès du Sommet des Mines Net-Zéro en RDC a posé les bases d’une plateforme d’échanges durable et efficace, favorisant la transition énergétique du secteur minier en RDC et dans la région. Il a également insufflé un nouvel élan à l’adoption des énergies renouvelables, en mettant en avant des solutions telles que les micro-réseaux régionaux. Huawei Digital Power s’engage à poursuivre cette dynamique en promouvant le développement durable selon sa philosophie « En Afrique, pour l’Afrique ». Grâce à des solutions innovantes, une plateforme technologique ouverte et une coopération industrielle à plusieurs niveaux, Huawei Digital Power vise à soutenir la transformation et la modernisation des industries, contribuant ainsi à bâtir un avenir durable et prospère pour l’Afrique.