Du 8 au 10 janvier, Casablanca a accueilli le Huawei Northern Africa Digital Power Ecosystem Partner Summit 2025. Cet événement a réuni des représentants gouvernementaux, des partenaires commerciaux et industriels, des leaders d'opinion, des experts techniques et des associations, tous mobilisés pour répondre aux enjeux de l'énergie numérique.

Au programme : discussions sur les tendances et opportunités du secteur, présentation des solutions intégrées et innovantes de Huawei Digital Power – adaptées à une variété de scénarios et d’écosystèmes –, et partage d'expériences inspirantes. Ce sommet a ainsi posé des bases solides pour construire un écosystème énergétique durable, contribuant activement à la transition écologique de la région.

Lors de son discours inaugural, Philippe Wang, Président de Huawei Digital Power pour la région Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), a déclaré : « Nous construisons un avenir durable, ancré dans la confiance, la coopération et une réglementation claire. En nous appuyant sur une plateforme technologique ouverte et une collaboration à tous les niveaux, Huawei Digital Power et ses partenaires s’engagent à transformer le secteur énergétique en un écosystème innovant et durable, prêt à relever les défis d’aujourd’hui et à répondre aux besoins spécifiques de l’Afrique. Chaque acteur a un rôle clé dans cet écosystème interconnecté. Ensemble, nous bâtissons un secteur énergétique résilient et moteur de transformations positives. »

Huawei Digital Power investit massivement dans la R&D et se positionne à la pointe de l'innovation technologique dans des domaines tels que le photovoltaïque intelligent, les réseaux de recharge intelligents, le système DriveONE, ainsi que les infrastructures de centres de données et d'énergie critique. Ces solutions innovantes bénéficient à plus de 3 milliards de personnes dans 170 pays et régions à travers le monde. Lors du sommet, Huawei a présenté une gamme complète de technologies innovantes dans l’espace d’exposition, incluant des solutions photovoltaïques innovantes et connectées, adaptées aux différents besoins et scénarios de la région. Ces innovations se distinguent par leur fiabilité et leur capacité à garantir un approvisionnement énergétique stable, indispensable au fonctionnement des secteurs connexes.

Le Huawei Northern Africa Digital Power Ecosystem Partner Summit 2025 s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour encourager les échanges et stimuler l’innovation dans le secteur de l’énergie numérique. Fidèle à sa philosophie « En Afrique, pour l’Afrique », Huawei Digital Power réaffirme son engagement : innover pour relever les défis énergétiques, accompagner l’adoption de solutions durables et renforcer sa coopération avec ses partenaires et clients, avec l’ambition d’écrire un nouveau chapitre dans la transition énergétique du continent.