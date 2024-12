La Centrafrique célèbre le 60e anniversaire de la Banque africaine de développement

announcement

À l'instar d'autres pays du continent, la République centrafricaine a célébré, les 21 et 22 novembre 2024 à Bangui, le 60e anniversaire de la Banque africaine de développement. Le bureau pays de la Banque en Centrafrique a organisé, dans ses locaux, deux journées de célébration placées sous le haut patronage du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Richard Filakota, également gouverneur de la Banque pour la République centrafricaine.

Le premier jour des festivités a été marquée par une cérémonie d'ouverture en présence de plus de 150 personnalités, dont quatre membres du gouvernement centrafricain - M. Filakota ainsi que ses homologues des Finances, des Travaux publics et de l'Équipement, et du Travail. Étaient également présents des hauts responsables de l'administration publique centrafricaine, des membres du corps diplomatique, parmi lesquels les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, du Maroc, et du Rwanda, des partenaires du développement, notamment la Banque mondiale, l'Union africaine, les agences des Nations unies, et des représentants de la société civile centrafricaine.

Un film institutionnel sur le rôle transformateur de la Banque a été diffusé, suivi des discours de M. Mamady Souaré, responsable pays de la Banque en Centrafrique, et de M. Richard Filakota.

Visite d'un projet transformateur

La journée s'est poursuivie par la visite du Programme sectoriel en eau potable et assainissement de Bangui et environnants (PSEPA), un projet en cours d'exécution, financé par la Banque africaine de développement pour un montant de 28,2 millions de dollars américains.

Ce programme, qui s'achève le 31 décembre 2024, a permis plusieurs réalisations notables : un réseau de distribution d'eau, une station de pompage à Bangui ayant permis une augmentation de la capacité nominale de production d'eau potable de 1 500 m3/h à 8 000 m3/h, 63 forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, 35 latrines publiques, et le renforcement des capacités de la Société de distribution d'eau en Centrafrique (SODECA) en équipements et matériels.

Une conférence de presse, coorganisée par la Banque et le gouverneur Filakota, a permis d'échanger sur le 60e anniversaire et le partenariat historique de la Banque avec la République centrafricaine (RCA).

Depuis l'adhésion du pays en 1972, la coopération a été marquée par un soutien constant et significatif, avec l'approbation, le 12 juillet 1972, de la première opération de la Banque en RCA. Depuis, plus de 78 projets, pour un montant de 1,05 milliard de dollars, touchant des secteurs cruciaux tels que l'agriculture et l'eau potable, les infrastructures, l'énergie, le numérique, l'éducation et la santé, ont été mis en oeuvre dans ce pays d'Afrique centrale.

Actuellement, des projets majeurs comme la phase I de la construction du Corridor de transport multimodal (CD13) Pointe-Noire-Brazzaville-Bangui-N'Djamena, qui permet à la Centrafrique d'avoir une deuxième voie d'accès à la mer, et le Programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation de la ressource en eau, visant à accroître le taux d'accès sécurisé aux services améliorés d'eau potable de 36 % à 75 % dans la capitale Bangui, illustrent l'engagement de l'institution pour le développement durable du pays.

Journée portes ouvertes à Bangui

La seconde journée des célébrations a été marquée pour une opération portes ouvertes dans les locaux de la Banque à Bangui. L'objectif de cet événement était de promouvoir l'accessibilité, la transparence et la redevabilité de l'institution par des outils visuels : photos, bannière déroulante, kakemono, distribution de dépliants et flyers, de livrets, la projection de vidéos promotionnelles et de reportages sur les réalisations de la Banque en Centrafrique.

« La mobilisation des autorités centrafricaines, des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques illustrent l'importance de la Banque africaine de développement dans le pays. Ces deux journées ont confirmé le rôle transformationnel de la Banque en République centrafricaine », a salué M. Souaré.