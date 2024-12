Africa Investment Forum 2024 - La phase II des zones spéciales de transformation agro-industrielle du Nigéria boostée par un énorme intérêt d'investissement de 2,2 milliards de dollars

Le Groupe de la Banque africaine de développement a facilité la mobilisation de 2,2 milliards de dollars de capitaux pour la deuxième phase de son projet transformateur de zones spéciales de transformation agro-industrielle du Nigéria à l'occasion des Market Days 2024 de l'Africa Investment Forum.

Dans une salle de transactions présidentielle bondée, le 4 décembre dernier à Rabat, des gouverneurs d'États nigérians, des dirigeants d'organisations multilatérales de développement, des membres du corps diplomatique ainsi que des investisseurs du secteur privé ont soutenu une hausse du financement en faveur du gouvernement fédéral et des gouvernements des États du Nigéria en lien avec l'initiative des zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) du pays.

Cette initiative ambitieuse devrait révolutionner le secteur agricole nigérian. S'appuyant sur la première phase du projet, elle vise à créer des pôles agro-industriels qui stimulent la productivité, renforcent la sécurité alimentaire, améliorent le niveau de vie et créent des emplois.

« C'est un moment décisif pour la transformation agricole du Nigéria, a déclaré le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors de la session. Le projet SAPZ II au Nigéria créera des millions d'emplois, autonomisera les petits exploitants agricoles et positionnera le pays comme un leader de l'agro-industrie. Ces investissements illustrent le pouvoir de la collaboration pour parvenir à un développement durable en Afrique. »

Le programme SAPZ du Nigéria est un programme d'investissement national soutenu par le gouvernement fédéral et dirigé par le secteur privé. Il permettra de fournir des infrastructures pour la création de zones de transformation agro-industrielle, de renforcer les capacités institutionnelles et l'environnement des affaires pour le développement de l'agro-industrie, et de soutenir la productivité agricole, les compétences et l'investissement privé dans l'ensemble des chaînes de valeur.

Les SAPZ sont établies dans des zones à fort potentiel de production agricole. Elles sont dotées d'infrastructures, de services communs et soutenues par des mesures politiques incitatives pour intégrer les entreprises agricoles et industrielles. Grâce à la fabrication de produits à valeur ajoutée, elles ont le potentiel de déclencher la transformation structurelle - longtemps retardée - qui revitalise les zones rurales, renforce la sécurité alimentaire, développe l'emploi et stimule le commerce régional et international.

Les États nigérians ayant bénéficié de la phase I du programme sont Cross River, Imo, Ogun, Oyo, Kaduna, Kwara et Kano, ainsi que le territoire de la capitale fédérale. La phase II de SAPZ Nigéria, qui est en cours, devrait s'étendre à 24 autres États du pays au cours des trois prochaines années et reliera l'agriculture du Nigéria à l'agro-industrialisation afin de stimuler la croissance économique.

Beth Dunford, vice-présidente du Groupe de la Banque africaine de développement chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social, a présidé la session, qui a également été marquée par les discours d'ouverture du président Adesina et de son conseiller supérieur spécial pour l'industrialisation, Banji Oyelaran-Oyeyinka. Ces derniers ont souligné les réalisations de la phase I et présenté la feuille de route de la phase II. M. Oyelaran-Oyeyinka a assuré l'auditoire que la construction de la première phase commencerait dans quelques mois. Une cérémonie de lancement est prévue pour le mois de décembre prochain.

La princesse Zahrah Mustapha Audu, conseillère du président nigérian Bola Tinubu pour les investissements directs étrangers, représentant le vice-président du Nigéria, et les gouverneurs des États de Katsina, Kaduna, Lagos, Kwara et du Plateau ont participé à la session, ainsi que des commissaires et autres représentants des États de Kogi, Gombe, Kebbi, Imo, Anambra et Niger. Ils ont réaffirmé leur engagement à créer un environnement propice à l'initiative, en soulignant les progrès réalisés dans l'attribution des terres, la préparation des infrastructures et la facilitation des politiques au niveau fédéral et au niveau des États.

Des investisseurs de premier plan, tels que Arise IIP, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Sahara Farms, BPI France, Africa50 et la Société de financement du développement international des États-Unis, étaient également présents dans la salle. À la fin de la session, les organisateurs ont annoncé une valeur de transaction totale de 2,2 milliards de dollars, marquant une étape importante vers la réalisation de la vision portée par le projet SAPZ II au Nigéria.

« Je suis heureux de constater cet énorme intérêt d'investissement et les engagements de nos partenaires financiers en faveur du Nigéria, à un moment où le pays redouble d'efforts pour attirer les investissements dans le secteur agricole afin de résoudre la question de la sécurité alimentaire, de créer des opportunités d'emploi et de stimuler la croissance économique », a salué Abdul B. Kamara, directeur général de la Banque africaine de développement au Nigéria.

Le Groupe de la Banque africaine de développement continue de promouvoir des solutions innovantes qui stimulent la croissance inclusive sur tout le continent. Le projet SAPZ II au Nigéria démontre l'engagement de l'institution à tirer parti des partenariats pour des initiatives de développement à grande échelle et à fort impact.

Pour en savoir plus sur le projet SAPZ au Nigéria.