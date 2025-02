Alassane Ouattara, lauréat du Prix africain pour la paix 2025

Le chef d'État a reçu la plus haute distinction de la Conférence africaine pour la promotion de la paix, le 21 janvier dernier. Ce prix, qui a été remis à Nouakchott lors d'une cérémonie qui s'est déroulée du 21 au 23 janvier, souligne l'implication du Chef de l'État ivoirien dans la résolution des conflits et son engagement en faveur du maintien de la paix en Afrique.

Difficile de ne pas voir l'œuvre de toute une vie mise en exergue ici. Depuis son accession à la présidence en 2011, Alassane Ouattara a œuvré pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, pays marqué par des années de conflits internes. Des initiatives de dialogue ont été mises en place entre les différentes communautés ethniques et politiques, favorisant ainsi un climat d'apaisement et de stabilité, à l'image du programme Côte d'Ivoire solidaire, qui a pour premier pilier le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale.

Inscrivant cette volonté de réconciliation nationale au cœur de sa ligne de conduite politique, le président ivoirien a également multiplié les mains tendues envers des membres de l'opposition. La reconnaissance par les autorités du parti de Laurent Gbagbo en est peut-être la marque la plus probante. Le 15 février 2023, Alassane Ouattara a poursuivi sur la voie de l'apaisement en signant le décret de nomination du représentant du PPA-CI au sein de la Commission électorale indépendante (CEI).

Une action à l'international

Un irénisme politique qui se retrouve sur le plan régional ; en tant que membre influent de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Côte d'Ivoire a joué un rôle déterminant dans la promotion de solutions pacifiques aux crises politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest, à travers la médiation de conflits ou le soutien aux transitions démocratiques pacifiques.

Sont à souligner également le rôle majeur tenu par le pays dans l'endiguement de la menace djihadiste dans le golfe de Guinée, et, par là même, l'esprit de solidarité promu pour les victimes du terrorisme. Depuis 2021, la Côte d'Ivoire accueille un afflux constant de réfugiés burkinabè fuyant la crise sécuritaire dans leur pays. Leur nombre est aujourd'hui estimé à 60 000 sur le sol ivoirien.

À l'international, le Président Ouattara semble également cultiver la tradition du dialogue et du multilatéralisme. La rétrocession du camp du 43ᵉ BIMa (Bataillon d'infanterie de marine) de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes symbolise la volonté de renforcer les capacités nationales en matière de sécurité, tout en encourageant des partenariats basés sur le respect mutuel, la décision résultant d'un accord mutuel entre les autorités française et ivoiriennes.

Dans cette continuité, l'important soutien matériel de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso (plus de 1 000 kalachnikovs, une cinquantaine de pick-up, ainsi que des munitions à l'armée burkinabè dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes), malgré la relative froideur des relations entre Abidjan et Ouagadougou depuis l'arrivée au pouvoir de la junte, démontre cette ligne diplomatique, mélange de realpolitik et de solidarité régionale.

En octobre 2024, Alassane Ouattara avait déjà été choisi par l'UNESCO en qualité de Protecteur du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix. La suite logique à Nouakchott, donc.