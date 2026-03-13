Démission de Boni Yayi - Anatomie d'une opposition en échec

La démission de Thomas Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates marque un tournant pour la politique béninoise. Entre sources de tensions internes et revers électoraux, l’ancien président semblait de plus en plus dans l’incapacité à s’adapter au nouveau jeu politique.

Dans un message adressé aux militants le 3 mars dernier, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a indiqué quitter la présidence du parti Les Démocrates pour “des raisons de santé”. Cette décision intervient dans un contexte déjà marqué par plusieurs échecs électoraux pour l’ancienne principale formation d’opposition du pays. Le départ simultané de son fils, Georges Chabi Yayi, jusque-là secrétaire aux relations extérieures du parti, accentue encore les interrogations sur l’avenir d’un mouvement qui traverse une grave crise

Une perte d’influence devenue visible

La démission de Thomas Boni Yayi intervient après plusieurs mois de tensions internes au sein du parti. Arrivé à sa tête en octobre 2023 pour tenter de renforcer la cohésion et la visibilité de l’opposition, l’ancien chef de l’État incarnait largement le leadership politique du mouvement, n’ayant pas su faire émerger de nouvelles figures autour de lui ni apporter discipline et cohésion.

La désignation du candidat pour l’élection présidentielle de 2026 a ravivé des lignes de fracture internes. La décision de déposer une candidature à la veille de la date limite a notamment surpris une partie des cadres du parti, certains dénonçant une prise de décision jugée opaque et largement centralisée autour de Thomas Boni Yayi. Plusieurs responsables ont alors contesté les modalités de sélection retenues, allant jusqu’à exprimer publiquement leurs réserves et à prendre leurs distances avec la direction.

Ces tensions ont progressivement affaibli la cohésion du parti et nourri une crise de leadership, accentuée par le retrait de plusieurs figures politiques et parlementaires, à l’instar de Michel Sodjinou, Constant Nahum ou encore Denise Hounmènou.

Une opposition progressivement exclue du jeu électoral

Au-delà des tensions internes, le parti a aussi payé des choix stratégiques devenus coûteux dans un système électoral exigeant. À l’approche des législatives, Les Démocrates avaient écarté toute alliance, au nom de leur « autonomie politique » et de la préservation de leur cohérence idéologique. Ce pari de l’isolement a toutefois réduit leurs marges dans un scrutin où le seuil de 20 % par circonscription reste déterminant. Le 11 janvier 2026, le parti n’a recueilli que 16,20 % des voix au niveau national et est resté sous ce seuil dans 13 des 24 circonscriptions, ce qui l’a exclu de la répartition des sièges. L’UP-R et le BR se sont ainsi partagé les 109 sièges de l’Assemblée nationale.

Cette absence de députés a eu des effets immédiats. Faute d’élus en mesure d’accorder leur parrainage, dispositif désormais indispensable pour valider une candidature, le parti n’a pas pu présenter de candidat à l’élection présidentielle. Cette fragilité institutionnelle se double d’un ancrage territorial limité. À Cotonou, capitale économique et centre politique majeur du pays, Les Démocrates ne dirigent aucune mairie, ce qui réduit leurs relais locaux et leur capacité de mobilisation électorale.

Vers une recomposition du paysage politique béninois

Dans ce contexte, le départ de Thomas Boni Yayi dépasse la seule organisation interne du parti et ouvre une période d’incertitudes pour l’opposition béninoise. L’avenir politique pourrait donc se structurer davantage autour des deux formations soutenant la majorité présidentielle, le Bloc Républicain et l'Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Ces partis ont progressivement consolidé leur position en adaptant leur stratégie politique, notamment à travers des rapprochements et des accords de coalition. Par exemple, L'UP-R a ainsi parachevé sa domination en absorbant le PRD d'Adrien Houngbédji dès 2022, puis le parti Renaissance Nationale en novembre 2025, créant ainsi un géant de la politique nationale.

L’affaiblissement des Démocrates pourrait ainsi permettre à ces deux partis de consolider leur implantation et d’élargir leur influence lors des prochaines échéances électorales, notamment dans certaines zones urbaines où la concurrence politique demeure ouverte.

Dans l’immédiat, la direction du parti est assurée par Éric Houndété, chargé de conduire l’intérim et d’organiser la transition dans une séquence qui s’annonce décisive pour la recomposition de l’opposition béninoise. Le parti qui a souffert d’une trop grande centralisation autour de l’ancien président et d’une verticalité ne favorisant pas l’engagement des militants devra absolument se transformer pour revenir sur le devant de la scène béninoise et convaincre les électeurs.