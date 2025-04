La Côte d'Ivoire prête à briller à l'Exposition Universelle 2025 d'Osaka

La Côte d'Ivoire s'apprête à marquer sa présence à l'Exposition Universelle 2025 d'Osaka, un événement planétaire rassemblant plus de 200 pays et organisations. Une cérémonie d'information s'est tenue ce 3 avril 2025.

Une vitrine mondiale pour la Côte d'Ivoire

L'Exposition Universelle 2025 se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île de Yumeshima à Osaka, à plus de 22 000 kilomètres d'Abidjan. Institué depuis le XIXe siècle et organisée tous les cinq ans, cet événement sera une opportunité unique pour la Côte d'Ivoire de présenter son savoir-faire, ses ressources et ses innovations à une audience mondiale attendue de 28 millions de visiteurs.

Le pavillon ivoirien sera conçu comme un espace multisensoriel où les visiteurs pourront découvrir l'impact mondial du cacao ivoirien, vivre une expérience immersive grâce à des projections à 360°, assister à des démonstrations artisanales et gastronomiques, ainsi que participer à des rencontres économiques et B2B. Son design, inspiré des plantations de cacao et des architectures traditionnelles, incarnera le lien entre nature, innovation et tradition.

Un engagement fort des acteurs ivoiriens

Lors de la cérémonie, Kaladji Fatiga, Commissaire Général de la section ivoirienne de l'Exposition et Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire Export, a souligné l'importance de cet événement pour la visibilité du pays : « Cet événement constitue une occasion exceptionnelle pour notre pays de rayonner davantage à l'extérieur. » Il a aussi insisté sur la nécessité pour le secteur privé de s'impliquer pleinement dans cette initiative.

De son côté, l'Ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Junji Gomakubo, a affirmé que le succès de l'Expo repose sur une mobilisation conjointe des secteurs public et privé. Il a également mis en avant les opportunités offertes par l'Expo pour valoriser l'expertise ivoirienne.

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Docteur Souleymane Diarrassouba, a rappelé que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon atteignent 186 milliards de francs CFA. Il a souligné que la participation à l'Expo Osaka 2025 s'inscrit dans une stratégie de soutien aux initiatives privées en faveur du développement durable et qu'elle renforcera l'image d'une économie ivoirienne dynamique.

Une Journée nationale pour la Côte d'Ivoire

Le point d'orgue de cette participation sera la Journée nationale de la Côte d'Ivoire, prévue le 13 juin 2025, qui mettra en avant les richesses culturelles, économiques et artistiques du pays. L'Exposition Universelle d'Osaka s'annonce donc comme une tribune incontournable pour promouvoir l'innovation, le patrimoine et le potentiel ivoirien sur la scène internationale.