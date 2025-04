AXIAN Energy officialise la signature d'un contrat EPC avec Voltalia et Entech pour la construction du projet NEA Kolda au Sénégal

AXIAN Energy, Voltalia et Entech annoncent la signature officielle d’un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) pour la construction de l’ensemble de l’infrastructure de génération et stockage d’énergie du projet NEA Kolda, la plus grande centrale photovoltaïque avec systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Afrique de l'Ouest.

Cette signature est le préalable au lancement des travaux prévu au mois de Mai 2025 d’une centrale photovoltaïque de 60MWc couplée à un système de stockage de 90MWh.

Un partenariat stratégique avec des acteurs de premier plan

. Voltalia, entreprise internationale spécialisée dans les énergies renouvelables, fournira l’intégralité de l’infrastructure photovoltaïque nécessaire à la réalisation du projet. Grâce à son expertise et à son savoir-faire technologique, Voltalia garantit une intégration optimale et une fiabilité accrue de la centrale opérant sur le réseau national de la Senelec. . Entech, expert des systèmes de conversion et de stockage d’énergie, assurera le déploiement d’une solution innovante de batterie de 80 MWh utile, conçue pour renforcer la résilience du réseau. Cette infrastructure de stockage permettra d’approvisionner le réseau en électricité pendant trois heures consécutives aux heures de pointe en soirée, tout en participant à la stabilisation des fréquences et tensions du réseau national sénégalais. . AXIAN Energy pilotera l’ensemble des opérations et coordonnera les différentes phases du développement, de la construction et de la mise en service, garantissant le respect des délais et des standards de qualité en matière de construction EPC.

Pour Benjamin MEMMI, CEO d’AXIAN Energy : « La signature de ce contrat EPC marque une étape déterminante pour le succès du projet NEA Kolda qui permettra le lancement des travaux de construction au mois de Mai 2025. Elle témoigne de l’engagement d’AXIAN Energy, aux côtés de ses partenaires, à répondre concrètement à l’urgence énergétique en Afrique par des solutions durables et adaptées aux besoins des territoires. Grâce à l’expertise reconnue de Voltalia et d’Entech, nous illustrons notre capacité à conjuguer performance technologique et impact positif pour les communautés que nous servons. Nous tenons à renouveler aux autorités du Sénégal et à la SENELEC nos remerciements pour leur confiance et nous réjouissons de la mise en service de cette centrale prévue courant 2026. Nous exprimons également notre reconnaissance aux préteurs EAAIF, FMO et DEG qui apportent leur soutien au financement de ce projet à fort impact pour la transition énergétique en Afrique ».

Pour Christopher FRANQUET, PDG et Fondateur d’Entech : « Nous nous réjouissons de collaborer avec les équipes d’AXIAN Energy et de Voltalia pour réaliser ce beau projet et contribuer ainsi à soutenir les ambitions du Sénégal en matière d’énergie durable. L’accès à l’électricité est un enjeu de développement majeur. Nos solutions de stockage permettent d’optimiser la part d’électricité décarbonée dans le mix énergétique. »

À PROPOS D’AXIAN ENERGY

Pôle Energy du Groupe AXIAN, AXIAN Energy est un Développeur Panafricain dans les projets d’énergies renouvelables à grande échelle. AXIAN Energy est animée par une double mission : promouvoir l'innovation dans les énergies renouvelables et participer à l'inclusion énergétique sur le continent africain. Le pôle est présent dans 7 pays en Afrique à travers ses filiales : NEA – Welight – CGHV - JOVENA – EYDON - MOCO

AXIAN Energy comptabilise un portefeuille d’opérations d’une capacité renouvelable de 186MW, un pipeline de 800MW, et vise 1GW de capacité renouvelable installée à horizon 2030.

En tant qu'acteur africain doté d'une solide expérience, d'une équipe talentueuse de 750 collaborateurs, AXIAN Energy est un partenaire de premier plan pour piloter le développement de projets structurés dans le domaine des énergies renouvelables pour le continent.

Pour plus d’informations, visitez notre site www.axian-energy.com et notre page Linkedin

À PROPOS D’ENTECH

Entech développe des solutions de production solaire, de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents qui favorisent l’intégration croissante et rentable des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Entech Construction conçoit, développe et installe des centrales photovoltaïques au sol et des centrales de stockage pour le compte de développeurs. Entech Solutions regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques en toiture et ombrières, ainsi que le prototypage et le développement de projets hydrogène pour le compte d’industriels et/ou d’utilisateurs finaux. Entech Energy & Services propose une solution clé en main, adossée à une offre de financement ou de co-financement, pour des projets photovoltaïques et stockage nécessitant une expertise établie.

Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 400 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 180 collaborateurs. Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20, Entech est reconnue pour sa capacité d’innovation. Le groupe a intégré le programme ETIncelles destiné à accompagner les PME de croissance dans leur développement et fait partie d’un écosystème engagé au service de la transition énergétique.

Plus d’information : https://www.entech-se.com/ et sur LinkedIn