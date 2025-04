Une séquence inédite entre Macron, Rajoelina et la jeunesse malgache et africaine rassemblée par la French-African Foundation

À l’occasion de la visite d’État du Président de la République française Emmanuel Macron à Madagascar, la French-African Foundation a organisé l’événement « Alefa Jeunes Talents ! » au Palais d’Andafiavaratra.

Ce rendez-vous unique a rassemblé plus de 250 participants – artistes, jeunes leaders, entrepreneurs et décideurs – autour d’un moment fort dédié à l’engagement de la jeunesse africaine et à l’amitié franco-malgache. L’événement a aussi mis en lumière les arts vivants et les voix créatives de Madagascar. La compagnie Rary, dirigée par Ariry Andriamoratsiresy,a proposé une création originale en danse et musique intitulée "Tonga Vahiny", hommage poétique à l’hospitalité malgache. Une performance de slam a clotué la séquence publique, portée par le collectif Madagaslam, avec des textes inédits écrits pour l’occasion.

Moment phare de cette journée, l’annonce officielle de la promotion 2025 des Young Leaders a été faite sous le double haut patronage du Président Emmanuel Macron et du Président Andry Rajoelina. Sélectionnés parmi plus de 6000 candidatures issues de 45 pays africains et de France, les 30 lauréats rejoignent un réseau panafricain d’excellence engagé au service du bien commun.

Dans un échange direct avec les jeunes, les deux Chefs d’État ont livré des messages puissants. Le Président Andry Rajoelina a rappelé :

« Le Président Macron et moi-même, nous sommes encore des jeunes, et c’est pour cette raison que nous sommes ici, pour vous, les jeunes engagés, porteurs de projets. Vous méritez d’être soutenus. Et nous sommes là, à l’écoute. »

Il a également souligné le rôle stratégique de l’agriculture pour Madagascar :

« Madagascar a une arme pour combattre la pauvreté, et c’est l’agriculture. Notre objectif, c’est d’aider les jeunes entrepreneurs agricoles à se professionnaliser tout en mécanisant et en industrialisant notre agriculture. »

Le Président Macron, lui, a mis en avant la nécessité d’une coopération économique ancrée dans la région :

« On doit aller vers une agriculture plus résiliente. Et pour ce faire, on a besoin de plus de coopération. »

Il a décliné une feuille de route structurée en trois priorités : soutien aux projets agricoles avec l’AFD et la recherche, harmonisation des normes pour créer un marché régional, et formation de la jeunesse dans les métiers techniques et agricoles.

Face aux jeunes, il a lancé un appel vibrant à l’audace :

« Il faut prendre son risque. Parfois on réussit, parfois on perd. La pire des choses serait de ne pas tenter. Apprenez de vos échecs. Restez intranquilles. »

Et d’ajouter :

« Engagez-vous. C’est un supplément d’âme qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. »

La culture a été au cœur de cette séquence, avec une performance dansée de la compagnie Rary, un hommage vibrant en slam du collectif Madagaslam, et une scénographie signée par les artistes MatLi et Naty Kaly autour de la jeunesse et de la mémoire. Cette programmation a donné lieu à une émission spéciale diffusée sur TV5 Monde, animée par Nidhya Paliakara.

À travers cet événement, la French-African Foundation affirme son engagement pour une génération d’acteurs du changement, et pour une coopération franco-africaine fondée sur l’écoute, l’action et la co-construction.

« Le plus important, ce n’est pas le titre, mais ce que vous avez réalisé. Ce que je veux faire, c’est marquer l’histoire. Et j’encourage l’ensemble des jeunes à oser, à agir, à transformer. C’est ensemble que nous allons réussir. » a conclu le Président Rajoelina.

À propos de la French-African Foundation

Créée en 2019, la French-African Foundation œuvre à faire émerger une nouvelle génération de leaders africains et français à fort impact. Son programme phare, Young Leaders, réunit chaque année des profils à haut potentiel issus d’Afrique et de France, autour de valeurs d’excellence, de responsabilité et de coopération.

La Fondation remercie chaleureusement ses partenaires : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Concerto, Axian, Fondation H, Bpifrance, TotalEnergies, Orange, Sharp Vision, Africa Global Logistics, Danone, TV5 Monde, ainsi que les Ministères malgaches de la Culture et de la Jeunesse et des Sports.