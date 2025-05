Un financement inédit de 37,5 milliards Ariary pour accélérer l'électrification rurale

Un partenariat entre BNI Madagascar et WeLight Africa démontre comment des solutions financières locales peuvent accélérer l’accès à l’énergie dans les zones les plus isolées. Ce modèle combine innovation, impact social et développement durable.

Un partenariat stratégique de 37,5 milliards Ariary au service des communautés rurales

BNI Madagascar, premier réseau bancaire du pays, et WeLight, acteur reconnu de l’électrification rurale à Madagascar et en Afrique subsaharienne, unissent leurs forces pour accélérer l’accès à l’énergie dans les zones isolées. Au cœur de cette alliance : un financement inédit en monnaie locale de 37,5 milliards Ariary (environ 7,5 millions d’euros), adossé à la stratégie RSE de la banque.

Ce refinancement local intervient après une levée de fonds internationale réalisée en 2022 auprès de la Banque Européenne d’Investissement, Triodos Bank et ElectriFI. Il marque une étape majeure dans la structuration de financements nationaux pour des projets d’infrastructures durables. Romain de Villeneuve, Directeur Général de WeLight souligne : « L’implication d’acteurs financiers locaux comme BNI est indispensable pour consolider un modèle énergétique propre, inclusif et productif ».

Un signal fort pour le financement du développement durable à Madagascar

Pour Alexandre Mey, Directeur Général de BNI Madagascar, cet engagement s’inscrit pleinement dans la stratégie ESG de la banque : « Nous sommes fiers de participer à une initiative aussi structurante pour le développement de Madagascar. C’est un investissement

à impact humain et environnemental qui crée de la valeur dans les territoires. » Ce partenariat bénéficie également du soutien des autorités nationales, notamment du Ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures et du Ministère de l’Économie et des Finances.

Ce financement permettra à WeLight de consolider ses opérations dans 172 villages déjà électrifiés, totalisant 75 000 connexions, 8 000 petites entreprises soutenues et environ 15 000 emplois créés ou modernisés. À ce jour, ces projets profitent directement à 400 000 personnes, avec près d’un million de bénéficiaires indirects. Les retombées sont concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’économie locale et de l’environnement.

Herintsalama Rajaonarivelo, Président du Conseil d’administration de BNI, souligne que cette initiative positionne Madagascar comme un modèle dans le financement de solutions décentralisées d’accès à l’énergie. Une avancée qui pourrait inspirer d’autres institutions financières locales à s’impliquer dans la transition énergétique et le développement des territoires les plus enclavés.