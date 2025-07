Journée des PME - Ecobank Sénégal conclut une semaine d'engagements concrets pour les entrepreneurs

Ecobank Sénégal a clôturé, ce 27 juin à Dakar, une semaine dédiée aux PME, marquée par des échanges concrets avec plus de 150 entrepreneurs et des annonces fortes en matière de financement, d’accompagnement stratégique et de partenariats institutionnels structurants.

L’agence Ecobank Faidherbe a accueilli ce 27 juin la Journée des PME, point d’orgue d’une semaine Portes Ouvertes entièrement dédiée aux entrepreneurs sénégalais. Cette initiative, conduite par Ecobank Sénégal, a mobilisé l’ensemble de l’écosystème de soutien aux petites et moyennes entreprises, avec la participation officielle de l’ADEPME, d’ELITE Capital et de la Chambre de Commerce de Dakar.

Au Sénégal, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent près de 90 % du tissu entrepreneurial, mais ne génèrent qu’environ 30 % des emplois, 25 % du chiffre d’affaires et 20 % de la valeur ajoutée nationale. Leur contribution à l’économie reste donc encore en-deçà de leur potentiel, notamment en raison d’un accès limité aux financements formels. Selon les données de la Banque mondiale et de la l'ADEPME, seulement 22,6 % des entreprises – toutes tailles confondues – disposent d’un prêt bancaire ou d’une ligne de crédit, et parmi les PME ayant sollicité un appui durant la crise du Covid-19, seules 18 % ont reçu une réponse jugée adéquate.

En parallèle, 68 % des PME n’ont même pas approché une institution financière, souvent par anticipation d’un refus. L’essentiel du tissu reste de surcroît informel, avec moins de 7 000 PME formelles sur environ 408 000 entités recensées dans le pays. Ces chiffres rappellent l’urgence de renforcer les dispositifs de financement adaptés, mais aussi les mécanismes d’accompagnement à la formalisation et à la structuration de ces entreprises.

Du 23 au 27 juin, plus de 150 entrepreneurs ont été accueillis à l’agence Faidherbe, reçus individuellement par les experts de la banque pour échanger sur leurs projets et accéder à des solutions concrètes : coaching, diagnostic de solvabilité, montage de dossiers de crédit, solutions digitales, orientation vers les dispositifs partenaires.

« À Ecobank, nous avons fait le choix stratégique de placer la PME au cœur de notre action. Ce que nous bâtissons avec les entrepreneurs va bien au-delà d’une simple relation bancaire. C’est un partenariat de confiance, une alliance tournée vers l’avenir, reposant sur une vision commune », a déclaré Sahid Yallou, Directeur Général d’Ecobank Sénégal, en ouverture de la journée de clôture. Il a également annoncé le renforcement des programmes d’inclusion financière de la banque, à travers la célérité dans l’accès au financement, la relance enrichie du programme Ellever, repensé pour soutenir l’entrepreneuriat féminin avec des prêts sans garantie.

«Tout a été pensé pour libérer leur potentiel et transformer leurs ambitions en réalités économiques», a-t-il déclaré.

La clôture de cette semaine a donné lieu à des échanges de haut niveau entre les représentants institutionnels présents et les entrepreneurs locaux. Pour Dr Frédérick MENSAH, Directeur Général d’Elite Capital, « dans l’accompagnement des PME, les structures d’appui et d’encadrement et Ecobank doivent travailler ensemble de bout en bout pour une bonne prise en charge des besoins des entreprises ». Un diagnostic partagé par M. Issakha Fall, responsable financement à l’ADEPME (Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) : « Parce que les défis restent immenses, nous projetons l’avenir avec ambition et engagement. Notre volonté commune est d’approfondir cette collaboration à travers trois axes : massification de l’accompagnement financier et technique, digitalisation des processus via le Guichet Unique de Financement (GUF), et renforcement de la coordination institutionnelle. »

Plus qu’un événement, cette semaine a illustré une dynamique collective au service de la structuration et de la montée en puissance des PME sénégalaises. En accueillant les entrepreneurs dans un format ouvert et collaboratif, Ecobank et ses partenaires affirment leur volonté de faire émerger un cadre pérenne d’accompagnement intégré, au croisement du financement, du conseil et de la montée en compétences.