Energetech Tantel et la TPDC s'associent pour lancer la première installation de GNL à petite échelle en Tanzanie d'ici 2026

Energetech Tantel (ET), un partenariat entre Energetech, société émiratie de négoce d'énergie et d'infrastructure, et Tantel Holdings, société d'investissement tanzanienne, a signé un protocole d'accord historique avec la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) pour développer une installation modulaire de production de gaz naturel liquéfié (GNL). Le projet, qui représente un investissement de 100 millions de dollars, devrait commencer à fonctionner d'ici 2026, faisant ainsi progresser de manière significative les ambitions de la Tanzanie en matière d'infrastructures énergétiques propres.

Dans un premier temps, l’installation permettra de liquéfier entre 20 et 30 millions de pieds cubes standards de gaz naturel par jour (mmscf/jour). Grâce à sa technologie modulaire, elle pourra être rapidement étendue, avec une capacité maximale pouvant atteindre 120 mmscf/jour, en réponse à la croissance de la demande énergétique dans la région. Le GNL produit sera acheminé à l’aide d’un système de transport routier conteneurisé, formant ainsi un « pipeline virtuel ». Cette solution offrira une source d’énergie rapide et fiable aux clients industriels et commerciaux situés en dehors du réseau de pipelines existant, dont beaucoup dépendent encore de générateurs diesel coûteux et polluants.

L'Afrique de l'Est a toujours été confrontée à des défis considérables en raison d'une infrastructure énergétique limitée, obligeant les industries à dépendre des combustibles importés et de la production de diesel. Cette dépendance fait grimper les coûts de l'énergie, entrave la croissance économique et augmente les émissions de carbone. Les projets GNL à petite échelle, tels que celui d'Energetech Tantel, sont de plus en plus reconnus au niveau mondial comme des solutions efficaces pour combler les lacunes en matière d'infrastructures, permettant un déploiement rapide d'une énergie propre et économique.

Energetech Tantel vise à faire de la Tanzanie un centre de stockage et de distribution de GNL en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, ce qui améliorera considérablement l'accessibilité, la sécurité et la viabilité environnementale de l'énergie dans la région.

Mussa Makame, Directeur Général de la TPDC, a déclaré :

"Ce partenariat avec Energetech Tantel marque une étape importante dans l'amélioration de l'infrastructure énergétique de la Tanzanie et dans la stimulation d'une croissance économique tangible. Le développement de cette installation modulaire de GNL permettra de réduire considérablement les coûts de l'énergie, de stimuler la compétitivité industrielle et de créer de nouvelles opportunités d'investissement et d'emploi au niveau national. En outre, en positionnant la Tanzanie comme un exportateur clé d'énergie propre vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, le projet amplifiera l'influence régionale de notre pays et contribuera de manière significative à des objectifs plus larges en matière de durabilité et d'intégration économique".

L’un des avantages stratégiques majeurs de la production de GNL de cette installation sera son soutien aux marchés régionaux de la production d’électricité. Les industries en Tanzanie et dans les pays voisins doivent actuellement composer avec des coûts d’exploitation élevés en raison de leur dépendance au diesel. En proposant un carburant fiable et compétitif, Energetech Tantel permettra aux producteurs d’électricité de la région de conclure des contrats d’achat d’énergie (PPA) stables et de long terme. S’appuyant sur l’expertise commerciale d’Energetech, cette initiative contribuera à fournir des solutions énergétiques à la fois durables et abordables.

Alistair Naiken, Directeur Général d’Energetech Tantel, a souligné l’importance stratégique du projet :

"Notre collaboration avec le TPDC est une étape cruciale dans le remodelage du paysage énergétique régional. En déployant rapidement une infrastructure modulaire de GNL, nous nous engageons à réduire considérablement les coûts énergétiques et les émissions de carbone, à stimuler la croissance économique et à renforcer la sécurité énergétique dans toute la région. Cette installation représente un investissement fondamental dans le développement durable et l'intégration régionale".

En plus de l’approvisionnement en énergie pour l’industrie, Energetech Tantel explore activement de nouvelles opportunités de marché, notamment le soutage de GNL pour les navires et la conversion au GNL des flottes de transport lourd. Ces secteurs offrent des avantages environnementaux et économiques considérables, en parfaite adéquation avec les efforts mondiaux de décarbonation.

Moshe Schlisser, Président d’Energetech Tantel, a déclaré : “Ce partenariat représente une opportunité unique d’investir dans des infrastructures à fort impact au sein de l’un des marchés les plus prometteurs d’Afrique. Grâce à une collaboration locale solide et au soutien du gouvernement, notre ambition est de soutenir les industries qui manquent d’un accès constant et abordable à l’énergie, tout en positionnant la Tanzanie comme un pôle régional de stockage et de distribution de GNL. Cela permettra de renforcer l’accès à l’énergie et la durabilité à long terme en Afrique de l’Est et centrale. Nous avons déjà contribué à plusieurs grandes initiatives en Tanzanie, et ce projet constitue, pour nous, l’occasion de réaliser quelque chose de véritablement transformateur un nouveau standard en matière d’innovation, de résilience et de valeur durable.”

Les prévisions du marché régional font état d’une demande énergétique en forte croissance, portée par l’expansion industrielle, les activités minières et le développement des infrastructures. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation de gaz naturel en Afrique subsaharienne devrait presque doubler d’ici 2040, principalement en raison des besoins du secteur électrique et de la croissance industrielle. Des infrastructures de GNL à petite échelle, comme celle portée par ce projet, répondent directement à cette demande, en soutenant l’expansion économique tout en contribuant à une réduction significative de l’empreinte carbone dans la région.

Daniel Gabai, directeur général d'Energetech Tantel, explique : "Cette initiative se distingue par sa capacité à fournir une énergie fiable et plus propre aux industries actuellement mal desservies par les infrastructures traditionnelles. La conception modulaire et le modèle de distribution par pipeline virtuel permettent un déploiement rapide, une grande flexibilité et un impact mesurable sur les émissions et les coûts d'exploitation des industries de Tanzanie et d'ailleurs. Notre objectif est de construire une solution énergétique évolutive et à l'épreuve du temps qui jettera les bases d'un écosystème énergétique à faible émission de carbone dans toute l'Afrique de l'Est. "

À propos d’Energetech

Energetech, dont le siège se trouve à Dubaï, aux Émirats arabes unis, est une société innovante de négoce d'énergie et d'infrastructure fondée par Alistair Naiken, qui était auparavant négociant chez Vitol, le leader mondial des matières premières. Energetech est spécialisée dans le gaz naturel, le GNL, les produits raffinés, la production d'électricité, le bitume, la pétrochimie et les solutions de valorisation énergétique des déchets. S'appuyant sur une vaste expertise commerciale et des capacités d'exécution agiles, Energetech fournit rapidement des solutions d'infrastructure énergétique sur mesure, en particulier sur les marchés frontaliers et émergents.

À propos de Tantel Holdings

Fondée en 2017, Tantel Holdings est une société d’investissement de premier plan en Afrique de l’Est, soutenue par un important family office. Elle investit activement dans les secteurs de l’énergie, des métaux, de la santé et des technologies de rupture, en alliant rigueur stratégique et solide expertise opérationnelle. Tantel dispose d’une présence opérationnelle forte en Tanzanie et dans la région, avec pour mission de promouvoir une croissance économique durable à travers des investissements à fort impact.

Prochaines étapes et calendrier

À la suite de la signature du protocole d’accord, Energetech Tantel et la TPDC entameront rapidement les études techniques détaillées ainsi que la structuration commerciale du projet, avec pour objectif une clôture financière dans les mois à venir. La construction de la première unité modulaire de production de GNL débutera peu après, avec une mise en service complète prévue pour 2026.