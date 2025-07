La ville de Porto-Novo est prête à accueillir la 2ème édition du Festival des Masques les 2 et 3 août 2025

Le vendredi 18 juillet 2025, une conférence de presse organisée à Porto-Novo a permis de présenter la 2ème édition du Festival des Masques, qui se déroulera les 2 et 3 août 2025.

Ce moment a été l'occasion de dévoiler la programmation et les ambitions de cette nouvelle édition en présence de Monsieur Babalola Jean-Michel H. ABIMBOLA, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Charlemagne YANKOTY, Maire de la ville de Porto-Novo, et Monsieur Sindé CHEKETE, Directeur Général de Bénin Tourisme.

Une célébration mémorable du patrimoine

Le Festival des Masques 2025 est bien plus qu’un simple événement festif. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l'identité culturelle du Bénin, en intégrant des éléments de modernité tout en préservant les traditions. Cette nouvelle édition promet de célébrer avec force les masques sacrés et profanes provenant du Bénin, du Nigéria et de la Côte d’Ivoire. Le cœur de Porto-Novo se transformera en un lieu de fête, de transmission de savoirs et d’expression artistique. La programmation s'articule autour de moments forts tels que :

La Grande procession des masques, prévue le 3 août à 16h, qui parcourra le Boulevard lagunaire et offrira une immersion spectaculaire dans l’univers des masques.

Des animations sur cinq places de la ville : Lokossa, Migan, Abessan, Dangbé Klunon Honto et Houngbo .

. Deux concerts géants les 2 et 3 août, mettant en scène des artistes de renom tels que Sessimè, Fanicko, Zeynab, Queen Fumi, Don Metok, GG Lapino, Connex & Don, Aimée Hovinou, Fanny Sènan, Tgang, Ahovi Houessou, Pépé Oleka, Manzor, Nikanor et Gopal Das .

. Un colloque scientifique à l’École du Patrimoine Africain, sur le thème : « Ifá Ọ̀rúnmìlà : introduction à une épistémologie ».



Un village du festival sur l’esplanade de l’Assemblée nationale, où seront proposées des animations interactives pour enfants, des ateliers de création (coloriage, maquillage, fabrication de masques), ainsi que des performances live.

Le Bénin, une destination culturelle en pleine transformation

Le Bénin est aujourd'hui une destination en pleine transformation, où les arts, la culture et le tourisme occupent une place centrale dans la stratégie de développement du pays. Le 11 juin 2025, le gouvernement béninois a adopté un Plan stratégique de développement 2025–2029, doté d’un budget ambitieux de 797,17 milliards FCFA (environ 1,4 milliard d’euros). Ce plan vise à faire du Bénin une destination touristique et culturelle de référence d’ici 2029. À travers le Festival des Masques, le Bénin continue de promouvoir sa marque pays, "Le Bénin, un Monde de Splendeurs", en mettant en avant la diversité de son patrimoine culturel et artistique.

Le Bénin, le cœur battant du Vodun

Le Festival des Masques fait partie intégrante de la stratégie de valorisation du patrimoine Vodun du Bénin. En 2025, les Vodun Days ont réuni plus de 435 000 participants, soulignant l’engouement pour cette culture riche et vivante. Ces événements s'inscrivent dans la même dynamique que la Route des Couvents Vodun, un projet visant à recenser, valoriser et relier les principaux couvents Vodun à travers un itinéraire touristique immersif. De plus, le Bénin prépare l’ouverture à Porto-Novo du futur Musée international du Vodun, un projet majeur qui vise à promouvoir cet héritage spirituel à l’échelle mondiale.

Monsieur Babalola Jean-Michel H. ABIMBOLA, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, déclare : « Le succès de la 1ère édition du Festival des Masques a démontré l’intérêt profond du public pour notre patrimoine vivant et pour la richesse des traditions qui façonnent l’identité du Bénin. En 2025, cette 2ème édition marque une étape supplémentaire dans notre engagement à faire du Festival un rendez-vous incontournable de valorisation de nos arts et de nos cultures ».

Monsieur Charlemagne YANKOTY, Maire de la ville de Porto-Novo, indique : « Le Festival des Masques s’inscrit désormais pleinement dans le paysage culturel et identitaire de notre pays et singulièrement celui de Porto-Novo. Après une première édition réussie, cette nouvelle édition marque une étape importante dans notre engagement à faire de la ville un haut lieu de valorisation des traditions béninoises et du monde ».

Monsieur Sindé CHEKETE, Directeur Général de Bénin Tourisme, ajoute : « Le Festival des Masques est une vitrine exceptionnelle pour notre patrimoine vivant et une occasion unique de promouvoir le Bénin comme destination culturelle de premier plan. Cet événement, qui réunit des dizaines de milliers de festivaliers chaque année, participe activement à notre stratégie de développement touristique et à la valorisation de l’image de notre pays sur la scène internationale ».

À propos du Festival des Masques à Porto-Novo

Le Festival des Masques à Porto-Novo, remplaçant le Festival International de Porto-Novo, est un événement culturel annuel célébrant la richesse des traditions de masques du Bénin et d'autres cultures internationales. Se déroulant du 2 au 3 août 2025 dans la capitale du Bénin, ce festival propose une programmation variée incluant une Grande procession de masques, des animations de places, des concerts d'artistes renommés et un village du festival avec des stands d'artisanat et de gastronomie. L’événement abritera un colloque scientifique, en présence d’éminents professeurs béninois et internationaux. Le festival vise à promouvoir Porto-Novo comme une destination touristique de premier plan.