La Famille Brown prend le contrôle des entités Prudential Beneficial en Afrique francophone et lance Belife Insurance

Une page se tourne, une autre s ’é crit avec determination, et ambition. La Famille Brown, p ortée par la vision de Monsieur Eddie Ford BROWN, actionnaire et ancien Regional CEO Afrique Francophone de Prudential Africa annonce la reprise totale des activités issues de la joint-venture entre Prudential plc et le Groupe Beneficial, initiée en 2019 et la naissance d ’ un nouvelle entité : Belife Insurance.

Fruit d ’ une décision stratégique partagée avec Prudential Plc, ce tournant marque la volonté, de la Famille Brown, de poursuivre la mission engagée depuis 1974 en Afrique.

L ’ ensemble des opérations de Prudential Plc en Afrique Francophone, notamment en Côte d ’ Ivoire, au Cameroun et au Togo continueront sous une nouvelle identité : Belife Insurance !

« Ce changement n ’ est pas une simple transition. C ’ est le début d ’ une nouvelle dynamique, portée par notre passion pour l ’ Afrique, et par une vision claire : devenir un leader de l ’ assurance en Afrique, plus agile et plus proche de ses collaborateurs et de ses clients. » mentionne Eddie Brown, Président Directeur Général Belife Insurance.

Belife Insurance est une entreprise panafricaine tournée vers l ’ avenir mais enracinée dans plus de 50 ans d ’ histoire. L ’ ambition de Belife Insurance est de valoriser les talents pour bâtir une entreprise d ’ excellence.

Belife Insurance est une entreprise qui place ses clients au cœur de ses décisions, avec la volonté sincère de toujours offrir à sa communauté le meilleur.

Belife Insurance, c ’ est aussi une force commerciale engagée, dynamique et fière d ’ accompagner les familles africaines à chaque étape de leur vie, avec intégrité, écoute et expertise.

Aujourd ’ hui, une nouvelle page s ’ ouvre pour l ’ entreprise : un chapitre empreint d ’ audace, d ’ ambition et d ’ opportunités avec Belife Insurance.

À propos de Belife Insurance

Belife Insurance est un groupe panafricain d ’ assurance fondé par la M.Allen BROWN Sr, héritier d ’ un savoir-faire enraciné en Afrique depuis 1974. Présente en Côte d ’ Ivoire, au Cameroun et au Togo, Belife Insurance est née du rachat intégral des opérations de Prudential Plc en Afrique francophone. Plus qu ’ un assureur, Belife Insurance est le symbole d ’ une nouvelle génération d ’ entreprises africaines : indépendantes, ambitieuses et profondément humaines. Grâce à sa vision continentale, son excellence opérationnelle, sa proximité avec les clients et son esprit d ’ innovation, Belife Insurance entend redéfinir les standards du secteur.

L ’ engagement Belife Insurance est clair : bâtir une assurance plus forte, plus agile, plus proche pour et avec les Africains.