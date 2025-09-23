AFRICA Day 2025 - L'excellence africaine et le leadership du continent célébrés à Sciences Po Paris, le 4 octobre, avec 2000 jeunes attendus

Organisée par la French-African Foundation, en partenariat avec Sciences Po Paris et le Groupe AXIAN, la seconde édition d’AFRICA Day, le plus grand rassemblement en France et en Europe dédié à l’Afrique, à son leadership et à ses réussites, réunira le 4 octobre 2025 plus de 2 000 jeunes leaders, étudiants et personnalités de haut niveau : chefs d’État, CEOs, philanthropes, artistes et intellectuels.

Parmi les invités déjà confirmés : Hassanein Hiridjee (PDG, Groupe Axian); Luis Vassy (Directeur, Sciences Po); Aliko Dangote (PDG, Dangote Groupe); Tony Elumelu (Président de Heirs Holdings, Transcorp, United Bank of Africa et Fondateur de La Fondation Tony Elumelu); Davido (Artiste); Gagan Gupta (PDG, ARISE); Christian Stammkoetter (Président Afrique, Moyen-Orient, Asie, Danone); Françoise Lombard (DG, Proparco); Sandra Kassab (Directrice du département Afrique, AFD); Emmanuelle Blatmann (Directrice Afrique et Océan Indien, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères); Ndidi Okonkwo Nwuneli (PDG, ONE Campaign); Mory Sacko (Chef étoilé); Adeline Gabillaud (Directrice Régionale Afrique, CMA CGM); Mustapha Rawji (PDG, Rawbank); Moulay Hafid Elalamy (Fondateur, Saham Group); Adeline Moïse Katumbi (Président, TP Mazembe); Cardinal Fridolin Ambongo (Archevêque de Kinshasa); James Mwangi (PDG, Equity Group Holdings Limited); Jean Guy Afrika (PDG, Rwanda Developement Board); Etienne Biloa (Fondateur, Untold Stories); Niagale Bakayoko (Présidente, African Security Sector Network); Cyril Casanova (Président, Sharp Vision); Cathia Lawson-Hason (Conseillère et membre CA, Vivendi, Eurazeo, Universal Group); Ini Edo (Actrice); Herman Amisi (Comédien); Ibrahim Wade (Coordinateur, Dakar 2026 YOG); Karim Beguir (PDG, InstaDeep).

Les grands enjeux africains et mondiaux au cœur de l’édition 2025

Cette nouvelle édition explorera des sujets majeurs qui façonnent l’avenir du continent :

Parcours inspirants et grands leaders : témoignages de figures emblématiques telles qu’Aliko Dangote et d’autres dirigeants africains et internationaux.

Le premier Talent Fair dédié aux carrières en Afrique au cœur de l’événement

L’édition 2025 accueillera pour la première fois un Talent Fair, conçu comme une plateforme de rencontre entre les jeunes talents et les entreprises engagées en Afrique, véritable levier de projection vers des carrières en Afrique.

Les participants pourront ainsi découvrir les opportunités de carrière sur le continent, échanger directement avec des entreprises leaders et participer à des ateliers de coaching et de projection professionnelle.

Parmi les entreprises et institutions déjà confirmées :

Dangote Industries, Groupe AXIAN, Rawbank, Jeune Afrique, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Fondation Asaf, Roadvision, Danone, CMA CGM, Fondation École du Beau, Groupe Agence Française de Développement.

Citations des co-organisateurs:

Nachouat Meghouar, Directrice Générale de la French-African Foundation : « AFRICA Day est bien plus qu’un événement : c’est une plateforme unique où les jeunes talents africains et français rencontrent les décideurs mondiaux. Avec le Talent Fair, nous voulons encourager et faciliter les projections professionnelles en Afrique pour répondre aux enjeux et aux défis du continent. Notre ambition est d’accompagner cette dynamique et d’ouvrir la voie à des opportunités concrètes pour la jeunesse. »



Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe AXIAN : (Jeunesse africaine) « Prenez votre place ! L'Afrique n'a pas besoin de spectateurs, mais de doers, de leaders. Africa Day est la passerelle pour transformer cette promesse en leadership et en impact dès aujourd'hui.»

Informations pratiques

Date : Samedi 4 octobre 2025

Samedi 4 octobre 2025 Lieu : Sciences Po Paris, 27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Sciences Po Paris, 27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris Participants attendus : 2 000 jeunes, 60 intervenants, 25 tables rondes

Pour toute accréditation presse ou demande d’interview, merci de nous écrire à communication@french-african.org ou en nous contactant au +33.6.58.65.74.84 avant le 30/09/2025.

À propos de la French-African Foundation ( www.french-african.org ) :

La French-African Foundation est une fondation créée en 2019 en tant qu’organisation à but non lucratif régie par la loi française de 1901, reconnue d’intérêt général. Elle agit comme un moteur d’inspiration et d’action pour promouvoir une nouvelle génération de leaders africains et français incarnant l’excellence dans divers domaines tels que la culture, l’entrepreneuriat, le sport, l’industrie, le secteur associatif et la politique. La Fondation met également en valeur les réussites africaines et françaises, contribuant à changer les récits et les perceptions sur l’Afrique en France et sur la France en Afrique. En mettant en lumière des talents exceptionnels et en soutenant des initiatives innovantes, elle renforce les liens essentiels entre les deux régions. Aujourd’hui, elle représente le plus grand réseau panafricain de jeunes professionnels, réunissant une communauté dynamique engagée à créer un impact positif.

À propos de Groupe Axian ( www.axian-group.com ) :

AXIAN est un Groupe panafricain présent dans 17 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation & fintech. AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec 8 000 collaborateurs audacieux et passionnés, le Groupe s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions d’Africains. Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.

Pour plus d’informations sur notre événement : www.theafricaday.com