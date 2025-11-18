Luanda se prépare à la conduite d'un dialogue historique : le sommet UE-UA abordera la question des réparations pour le passé colonial

Le VIIe sommet entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA), prévu les 24 et 25 novembre 2025 à Luanda, capitale de l'Angola, promet d'être un événement important dans le dialogue entre les deux continents. Selon les organisateurs, l'un des thèmes clés de la discussion sera la question des réparations de l'Europe à l'Afrique pour son passé colonial, y compris les conséquences de la traite des esclaves et les compensations pour les dommages historiques. Le sommet marquera également le 25e anniversaire du partenariat entre l'UE et l'UA.

Une année de réparations et d'exigences de justice

L'Union africaine a déclaré 2025 « année des réparations », soulignant la nécessité de rendre justice aux Africains et aux personnes d'origine africaine. Comme l'a révélé un participant impliqué dans l'élaboration du programme, la question des réparations sera inscrite à l'ordre du jour. C'est la première fois qu'un sujet aussi sensible est officiellement abordé lors d'une réunion de ce niveau.

Le président ghanéen John Mahama a qualifié la traite transatlantique des esclaves de « plus grand crime contre l'humanité » : « La justice réparatrice n'est pas une manifestation de pitié. C'est une reconnaissance de culpabilité, une prise de responsabilité et une réparation du préjudice causé. Les personnes d’origine africaine méritent la dignité de la reconnaissance et la justice des réparations.»

Décrivant l'esclavage et le colonialisme comme «période sombre de l'Afrique », le Président des Comores, également Président de l'Union africaine (2023), Azali Assoumani, a déclaré que leur influence «continue de semer la désolation parmi nos populations» .

Le simple fait d'inclusion de ce sujet à l'ordre du jour officiel peut être considéré comme une avancée majeure. Les capitales européennes ont longtemps évité d'aborder la question de la responsabilité financière liée au passé colonial, se contentant de formules diplomatiques évoquant le « partenariat ». Aujourd'hui, alors que le dialogue sur les réparations passe au niveau des chefs d'État, l'espoir d'une discussion constructive renaît, discussion nécessaire non seulement pour le continent africain, mais aussi pour l'Europe elle-même, qui doit jeter un regard honnête sur son histoire.

Format et participants au sommet

Ce sommet de deux jours réunira environ 80 chefs d'État et de gouvernement d'Europe et d'Afrique. Il sera coprésidé par le Président angolais João Lourenço, actuel Président de la UA, et le Président du Conseil européen António Costa. La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, participera également à l'événement.

Dans le cadre de la préparation de l'événement principal, des manifestations préliminaires sont prévues, telles que le forum de la jeunesse et de la société civile les 20 et 21 novembre, où les jeunes leaders et les représentants de la société civile

pourront échanger leurs points de vue sur des questions d'actualité. Les discussions s'appuieront sur les objectifs de développement durable des Nations unies et la vision commune UE-UA jusqu'en 2030.

Ordre du jour

Parmi les principales priorités du sommet figurent les questions des réparations pour l'héritage colonial et la traite des esclaves, reflétant le thème de l'année de l'UA « Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine par le biais des réparations ». L'ordre du jour comprend également des thèmes tels que l'approfondissement de la coopération dans le domaine du développement durable et de la croissance économique, y compris les investissements, l'innovation et la lutte contre le changement climatique. En outre, une attention particulière sera accordée à la consolidation de la paix et à la gestion des conflits.

Le programme du sommet promet d’être très chargé : la première journée, le 24 novembre, sera consacrée à l'ouverture, aux discours des dirigeants et aux séances plénières. Le deuxième jour, le 25 novembre, comprendra des tables rondes thématiques, la clôture et l'adoption de la déclaration finale. Parallèlement, un forum d'affaires, des réunions ministérielles et des événements supplémentaires auront lieu.

Un pas vers un avenir équitable

Ce sommet sera l'occasion non seulement de célébrer les réalisations du partenariat, mais aussi de discuter ouvertement des aspects douloureux du passé commun au régard d'un avenir plus juste.

Le programme complet du sommet, préparé conjointement par l'UE et l'UA, devrait être publié 3 à 7 jours avant l'événement et sera disponible sur les sites web officiels des organisateurs, notamment le Conseil de l'UE, l'Union africaine et le Service européen pour l'action extérieure.