Axian lance Digibank & Fintech pour bâtir une plateforme fntech intégrée

Alors que le paysage financier africain évolue à grande vitesse, le continent connaît une croissance soutenue de ses usages numériques. Selon la Banque africaine de développement, les services financiers digitaux progressent deux fois plus vite en Afrique que dans le reste du monde.

Cette dynamique, portée par une population jeune, mobile et connectée, ouvre la voie à une transition majeure : le passage du mobile money vers de véritables plateformes bancaires digitales. C’est dans ce contexte porteur que le Groupe AXIAN dévoile Digibank & Fintech, nouvelle identité de son pôle financier, marquant une étape déterminante dans sa stratégie panafricaine.

Une nouvelle identité pour transformer le mobile money en plateforme bancaire digitale intégrée

Avec Digibank & Fintech, AXIAN franchit un cap stratégique. Le groupe, déjà présent dans cinq pays via MVola et Mixx, élargit son périmètre au-delà du mobile money pour proposer une offre bancaire digitale complète, incluant portefeuilles électroniques, comptes bancaires digitaux, paiements, épargne, crédit, assurance et investissement.

Pour Erwan Gelebart, CEO du pôle, il s’agit d’un tournant majeur : « Nous ouvrons un nouveau chapitre, celui où le mobile money évolue vers une véritable banque digitale. Cette transformation vise à amplifier notre impact en donnant à des millions d’Africains un accès abordable aux outils financiers dont ils ont besoin pour se développer, entreprendre et façonner l’économie de demain. »

Une vision clairement partagée par Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe AXIAN : « Cette nouvelle appellation incarne notre conviction profonde : la technologie et la finance doivent être des leviers d’émancipation pour chaque Africain. Nous voulons révéler tout le potentiel de l’économie digitale du continent et offrir à tous les moyens de construire leur avenir. Cette nouvelle étape verra l’accélération de nos investissements, le lancement de nouveaux produits et le renforcement de nos partenariats pour rendre la finance digitale toujours plus inclusive, plus innovante et plus porteuse d’impact. »

Dans un contexte où McKinsey estime que les revenus générés par les services financiers digitaux pourraient tripler en Afrique d’ici 2025, ce repositionnement place AXIAN au cœur d’une transformation structurelle du secteur.

Un conseil d’administration renforcé pour accompagner une expansion panafricaine ambitieuse

Pour accompagner cette transition, AXIAN renforce la gouvernance de ses filiales fintech avec des experts internationaux de premier plan, parmi lesquels Karim Tadjedinne (Partech Impact), Henri Rabarijohn (ex-Gouverneur de la Banque centrale de Madagascar), William Nkontchou (investissements financiers en Afrique), Brad Jones (pionnier du mobile money en Asie) et Georg Hauer (ex-dirigeant de la néobanque N26).

Selon Erwan Gelebart, cette diversité d’expertise est décisive : « Dans cette phase de croissance vers des services financiers intégrés, la qualité et la diversité de notre conseil d’administration sont essentielles pour garantir une innovation maîtrisée, une gouvernance responsable et un impact panafricain durable. Nous sommes honorés d’accueillir des leaders qui ont façonné les écosystèmes fintech à l’échelle mondiale et qui apportent une expertise précieuse à notre mission. »

Un constat partagé par Georg Hauer, convaincu que : « L’Afrique est à l’aube de sa deuxième révolution fintech. Après avoir été pionnier du mobile money il y a 20 ans, le continent est désormais prêt pour la prochaine étape : offrir un accès bancaire complet à des millions de personnes. Avec MVola et Mixx, Axian est à la tête de cette transformation, et je suis fier de contribuer à cette aventure. »