GCR confirme les notations de crédit à l'échelle internationale A et A2 attribuées à la Banque Africaine d'Import-Export

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) accueille favorablement la dernière notation de GCR Ratings (« GCR ») concernant la Banque, qui confirme les notes d'émetteur à long et à court terme de la Banque à l'échelle internationale, respectivement A et A2. La perspective a été révisée de « Rating Watch Evolving » à « Stable »

GCR a également confirmé la notation A à long terme sur l'échelle internationale du programme de billets à moyen terme mondiaux (GMTN) de 5 milliards de dollars US.

L'amélioration de la note reflète l'évaluation par GCR d'un « mandat anticyclique solide, soutenu par de solides antécédents et un traitement préférentiel continu des créanciers (PCT) de la part des actionnaires ». L'Afrique du Sud est le dernier pays en date à avoir confirmé son statut de créancier privilégié en signant récemment l'instrument d'adhésion pour devenir membre souverain à part entière de la Banque. Le rapport poursuit : « La solide capitalisation et le profil de financement diversifié de la Banque constituent des remparts importants contre les risques de crédit émergents ». Le rapport reconnaît également la diversité de l'actionnariat de la Banque.

Selon GCR, le changement de perspective de « Rating Watch Evolving » à « Stable » indique qu'il existe un risque de baisse négligeable lié aux restructurations de la dette souveraine.

Commentant cette décision, M. Chandi Mwenebungu, Directeur général et Trésorier du groupe, Trésorerie et marchés d'Afreximbank a déclaré : « Nous nous réjouissons que GCR ait confirmé la notation de crédit de la Banque et fixé la perspective à « stable », notamment au vu de l'évolution positive récente de la situation.1 Nous réaffirmons que le traitement préférentiel accordé à la Banque en tant que créancier est inscrit dans son accord constitutif, ratifié par tous les États membres. Il ne s'agit pas d'une opinion ou d'une convention, mais d'un fait.

M. Mwenebungu a ajouté : « Il est également encourageant de constater que GCR reconnaît la solidité de la liquidité et de la capitalisation d'Afreximbank, ainsi que son profil de risque résilient. Cela témoigne de la solidité financière et opérationnelle de la Banque et de sa capacité à faire preuve d'une détermination sans faille face à des pressions macroéconomiques persistantes et à un environnement difficile ».

Le cadre de gestion des risques d'Afreximbank a fait l'objet d'une évaluation indépendante en 2025 et a été certifié conforme à la norme internationale ISO 31000:2018 ; ce qui démontre l'engagement de la Banque à maintenir les meilleures pratiques à l'appui de son mandat en tant que principale institution de financement du commerce du continent. Délivrée par Certification Partner Global (CGP), cette certification fait suite à des évaluations indépendantes rigoureuses du cadre de gestion des risques d'Afreximbank, réalisées par des vérificateurs externes, et n'ayant révélé aucune non-conformité.