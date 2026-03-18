Afreximbank annonce l'ouverture des inscriptions au Certificat de financement du commerce en Afrique pour l'année 2026

L'Académie d'Afreximbank (AFRACAD) a annoncé l'ouverture des inscriptions pour son Certificat de financement du commerce en Afrique (COTFIA) 2026, l'un de ses programmes phares conçu pour renforcer les capacités de l'Afrique en matière de financement du commerce. Le programme (COTFIA) vise à développer les compétences liées au commerce et à combler les lacunes critiques en matière de capacités, permettant ainsi au continent d'être plus compétitif sur le marché mondial.

Selon AFRACAD, les inscriptions au programme, ouvertes aux professionnels du secteur bancaire et à d'autres praticiens intéressés par le domaine du financement du commerce, prendront fin le 31 mai 2026.

Développé par AFRACAD, en partenariat avec Factors Chain International, l'Université américaine du Caire (AUC) et Quarter Bank, le programme est conçu pour améliorer la compréhension des participants de tous les aspects du financement du commerce international et est continuellement mis à jour pour se conformer aux meilleures pratiques. Le programme aborde également divers aspects de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui devrait avoir un impact significatif sur l'amélioration du commerce intra-africain.

À l'instar du programme 2025, le programme COTFIA 2026 se déroulera selon un format mixte, avec cinq modules dispensés en ligne lors de sessions virtuelles animées par un formateur, un module en présentiel sur le campus de l'AUC à New Cairo, en Égypte, et le module final en ligne de manière asynchrone.

Commentant le programme, M. Stephen Kauma, Directeur Général des Ressources Humaines (Afreximbank), a souligné son importance stratégique pour former une nouvelle génération de professionnels hautement qualifiés dans le domaine du financement du commerce, capables de faire progresser les priorités commerciales de l'Afrique et sa diaspora ainsi que renforcer la capacité du continent à être compétitif sur le marché mondial.

M. Kauma a encouragé les professionnels du secteur bancaire Africain et les autres professionnels dans le domaine du financement commercial à tirer pleinement parti de ce programme. Il a annoncé qu'AFRACAD offrirait des bourses couvrant 50 % des frais de scolarité aux sept premiers candidats cette année, renforçant ainsi l'engagement de la Banque à élargir l'accès au renforcement des capacités de haute qualité en matière de financement commercial à travers l'Afrique.

AFRACAD a été récompensée pour le programme COTFIA en octobre 2025, remportant le prix d'argent dans la catégorie de « Développement Professionnel » lors de la cérémonie officielle de remise des prix connue sous le nom de « Excellence in Practice Awards 2025 » discernés par la Fondation Européenne pour le Développement du Management 'EFMD' en sigle à Stockholm, en Suède. Ces prix reconnaissent officiellement les partenariats d'apprentissage et programmes de développement de haute qualité dans les domaines du développement des cadres, des professionnels, des talents et des organisations.

Le programme COTFIA a été lancé en 2016, initialement sous le nom de « Certificate of Finance in International Trade » (COFIT), mais a été restructuré en 2021 grâce à un partenariat entre AFRACAD et l'Université Américain du Caire - École de Commerce Onsi Sawiris afin de renforcer sa rigueur académique et sa pertinence régionale.

À ce jour, le programme a formé plus de 150 professionnels issus de tout le continent, en les dotant des compétences techniques, réglementaires et pratiques nécessaires pour renforcer l'écosystème du financement du commerce en Afrique et ouvrir de nouvelles opportunités pour le commerce intra-africain et mondial.

Les professionnels intéressés par le programme COTFIA 2026 peuvent s'inscrire à travers ce lien : https://fci.nl/en/event/certificate-trade-finance-africa-cotfia-2026?language_content_entity=en