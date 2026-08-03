Souveraineté des données en Afrique - Pourquoi la localisation ne suffit plus

Le continent veut reprendre le contrôle de ses données. Mais héberger localement ne protège pas, si la sécurité ne suit pas.

La question revient dans presque toutes les conférences numériques du continent : où sont hébergées les données des Africains, et qui y a réellement accès ? Longtemps reléguée au rang de détail technique, la souveraineté des données est devenue un enjeu stratégique de premier plan. En mai 2026, réunis à Abidjan, les représentants de 24 pays africains ont adopté une feuille de route commune pour 2026-2030 destinée à renforcer l'indépendance numérique du continent et à mieux protéger les informations de ses citoyens.

Cette dynamique répond à une réalité simple : la transformation numérique de l'Afrique avance vite, souvent plus vite que les cadres censés l'encadrer. Comme le rapporte l'Agence Ecofin , les régulateurs considèrent désormais la confiance numérique et la sécurisation des données comme des conditions essentielles au développement du commerce en ligne, des services financiers et des plateformes publiques.

Localisation des données : de quoi parle-t-on ?

La localisation des données consiste à héberger les informations d'un pays sur des serveurs physiquement situés sur son territoire, plutôt que dans des centres de données à l'étranger. L'idée séduit : garder les données chez soi, c'est en théorie les soustraire aux lois et aux regards d'autres juridictions, et soutenir au passage le développement d'une industrie locale de centres de données.

De plus en plus d'États africains inscrivent ce principe dans leur législation, en particulier pour les données les plus sensibles : dossiers de santé, données bancaires, informations d'identité. La logique est autant économique que politique : reprendre la main sur une ressource stratégique et réduire la dépendance vis-à-vis des grandes plateformes étrangères.

Mais localiser ne veut pas dire protéger

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C'est là que se joue le vrai débat. Héberger des données sur le sol national ne les rend pas sécurisées pour autant. Un centre de données mal protégé, où qu'il se trouve, reste une cible de choix pour les cybercriminels. Les incidents récents le rappellent : une compagnie aérienne, une banque ou une administration peut voir des fichiers sensibles extraits illégalement, que ses serveurs soient à l'étranger ou juste à côté.

L'attaque subie début 2026 par une grande compagnie aérienne ouest-africaine, avec extraction illégale de fichiers contenant des données sensibles, l'a montré de façon concrète. Comme l'analyse Digital Business Africa , ces incidents illustrent la vulnérabilité persistante des infrastructures numériques critiques du continent. La localisation répond à la question du où. Elle ne répond pas à la question du comment les données sont protégées.

Le chiffrement, la vraie ligne de défense

La protection réelle des données ne dépend pas d'abord de leur emplacement, mais de leur chiffrement. Chiffrer une donnée, c'est la rendre illisible pour quiconque ne possède pas la clé, y compris en cas de vol ou d'intrusion dans le centre de données. Et toutes les formes de chiffrement ne se valent pas.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est claire sur ce point dans ses recommandations sur la sécurité du cloud : le chiffrement effectué côté serveur ne garantit pas la confidentialité vis-à-vis du fournisseur, puisque celui-ci détient les clés. Seul le chiffrement de bout en bout, où la donnée est chiffrée sur l'appareil de l'utilisateur avant tout envoi, offre une protection réellement forte. Dans ce modèle, même l'hébergeur ne peut pas lire les fichiers.

Concrètement, pour une entreprise ou un particulier, cela signifie privilégier des outils conçus autour de ce principe. Opter pour une solution de cloud gratuit chiffrée de bout en bout permet de stocker ses documents en ligne tout en gardant l'assurance que personne d'autre que soi, pas même le prestataire, ne peut y accéder. La confidentialité ne dépend alors plus de la confiance accordée à une entreprise, mais de la technique elle-même.

Un enjeu qui dépasse les États

Si la souveraineté des données est d'abord un sujet de politique publique, elle concerne directement les entreprises et les citoyens. Pour une PME africaine, la capacité à démontrer que les données de ses clients sont protégées devient un argument commercial : investisseurs, partenaires et donneurs d'ordre en font un critère de sélection. Pour un particulier, choisir des services qui chiffrent réellement ses fichiers, c'est reprendre à titre individuel une part de cette souveraineté.

Quelques réflexes simples permettent de s'aligner sur cette logique sans expertise technique :

Privilégier les services offrant un chiffrement de bout en bout pour les fichiers sensibles.

Sauvegarder ses données selon la règle du 3-2-1 : trois copies, deux supports, une hors site.

Activer la double authentification sur les comptes clés, à commencer par la messagerie.

Vérifier régulièrement qui a accès à quoi, et retirer les accès devenus inutiles.

La souveraineté commence par la sécurité

L'Afrique a raison de vouloir reprendre le contrôle de ses données, et l'harmonisation portée par les régulateurs va dans le bon sens. Mais la souveraineté numérique ne se résume pas à une adresse géographique. Une donnée hébergée localement mais non chiffrée reste exposée ; une donnée chiffrée de bout en bout reste protégée, où qu'elle se trouve. La vraie indépendance numérique, pour un État comme pour un entrepreneur, commence par une exigence simple : que les données soient illisibles pour tous ceux à qui elles ne sont pas destinées.